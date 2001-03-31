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Раздел: Политика  
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Порошенко назвал дату встречи с Меркель

Порошенко назвал дату встречи с МеркельПрезидент планирует с официальным визитом посетить Берлин.

Президента Украины Петр Порошенко планирует с официальным визитом посетить Берлин. Его путешествие в столицу Германии запланировано на 10 апреля.

Об этом Порошенко заявил во время своего визита в Мариуполь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По его словам, в этот день у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.

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"Если миротворцы будут в Донецке и Луганске, там не будет места российской армии", – заявил Порошенко во время общения с местными жителями.
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 Теги: Порошенко, Меркель

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Сегодня, 14:43 » Автор: Богдан Процив
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