Раздел: Политика
Порошенко назвал дату встречи с Меркель
Президент планирует с официальным визитом посетить Берлин.
Президента Украины Петр Порошенко планирует с официальным визитом посетить Берлин. Его путешествие в столицу Германии запланировано на 10 апреля.
Об этом Порошенко заявил во время своего визита в Мариуполь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По его словам, в этот день у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.
Читайте также: Путин не ожидал резкого обострения отношений с Западом, - политолог
"Если миротворцы будут в Донецке и Луганске, там не будет места российской армии", – заявил Порошенко во время общения с местными жителями.
Президента Украины Петр Порошенко планирует с официальным визитом посетить Берлин. Его путешествие в столицу Германии запланировано на 10 апреля.
Об этом Порошенко заявил во время своего визита в Мариуполь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По его словам, в этот день у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.
Читайте также: Путин не ожидал резкого обострения отношений с Западом, - политолог
"Если миротворцы будут в Донецке и Луганске, там не будет места российской армии", – заявил Порошенко во время общения с местными жителями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
66
0
Оставьте свой комментарий