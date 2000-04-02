Раздел: Политика
Против Холодницкого открыли дисциплинарное производство
Для принятия решения у квалификационно-дисциплинарной комиссии есть два месяца.
В отношении руководителя САП Назара Холодницкого квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в понедельник, 2 апреля, сообщают Українські Новини со ссылкой на руководителя КДКП Виталия Грушковского.
Как от метил Грушковский, жалоба на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу 30 марта.
Он также сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть два месяца.
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Члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, изберет автоматизированная система.
В отношении руководителя САП Назара Холодницкого квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в понедельник, 2 апреля, сообщают Українські Новини со ссылкой на руководителя КДКП Виталия Грушковского.
Как от метил Грушковский, жалоба на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу 30 марта.
Он также сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть два месяца.
Читайте также: Добкин готов дать показания по делу о госизмене Януковича
Члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, изберет автоматизированная система.
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