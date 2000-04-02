» » Против Холодницкого открыли дисциплинарное производство
Раздел: Политика  
0

Против Холодницкого открыли дисциплинарное производство

Против Холодницкого открыли дисциплинарное производствоДля принятия решения у квалификационно-дисциплинарной комиссии есть два месяца.

В отношении руководителя САП Назара Холодницкого квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в понедельник, 2 апреля, сообщают Українські Новини со ссылкой на руководителя КДКП Виталия Грушковского.

Как от метил Грушковский, жалоба на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу 30 марта.

Он также сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть два месяца.

Читайте также: Добкин готов дать показания по делу о госизмене Януковича

Члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, изберет автоматизированная система.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Холодницкий, производство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:23 » Автор: Богдан Процив
     136
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, в чем обвиняют Холодницкого Стало известно, в чем обвиняют Холодницкого

Назар Сытник рассказал детали прослушивание Холодницкого.

Холодницкий прокомментировал инициативу Луценко о его увольнении Холодницкий прокомментировал инициативу Луценко о его увольнении

Луценко просит комиссию прокуроров уволить Холодницкого.

Луценко инициирует отставку Холодницкого Луценко инициирует отставку Холодницкого

Перед этим сообщалось, что главу САП могут задержать и арестовать.

СМИ: Холодницкого могут задержать и арестовать СМИ: Холодницкого могут задержать и арестовать

Главного антикоррупционного прокурора Украины могут задержать и арестовать уже в ближайшее время.

Луценко рассказал, кто организовал прослушку Холодницкого Луценко рассказал, кто организовал прослушку Холодницкого

Генпрокурор отказался сообщить, совершил ли глава САП преступление.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх