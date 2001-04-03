У Кремля был план дестабилизировать еще один регион Украины, - СМИ

Кремль стремился пропагандировать автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением.



По информации британского издания The Times, в 2014 году российскому президенту Владимиру Путину предлагали план по дестабилизации ситуации в Запорожской области Украины, сообщает интернет-издание



Издание ознакомилось с правительственным докладом, который опирается на письма по электронной почте советника Путина Владислава Суркова, взломанной хакерами.



Автор статьи Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине Том Парфитт из Москвы пишет, что план Троя в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов - бывший депутат от Курской области и "представитель ДНР" в России.



В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов - "освобождение от нацистско-фашистских оккупантов".



Согласно плану операции Троя, Муратов предлагал вложить $181 тысячу на распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса.



План четко изложил, куда должны идти средства бюджета операции - от $40 тысяч на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $10 тысяч в поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $49 тысяч на покупку транспортных средств.



В этом мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала на той территории. Предполагалось навязывание контакта с местной полицией и СБУ.



План Муратова никогда не был воплощен в жизнь, и трудно сказать, пишет Том Парфитт, рассматривала ли Москва его как серьезное предложение.



Кремль назвал информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, назвали их настоящими.



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Автор статьи предполагает, что Кремль все же стремился пропагандировать автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением, как это было в Донбассе параллельно с российским военным вторжением. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По информации британского издания The Times, в 2014 году российскому президенту Владимиру Путину предлагали план по дестабилизации ситуации в Запорожской области Украины, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Голос Америки Издание ознакомилось с правительственным докладом, который опирается на письма по электронной почте советника Путина Владислава Суркова, взломанной хакерами.Автор статьи Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине Том Парфитт из Москвы пишет, что план Троя в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов - бывший депутат от Курской области и "представитель ДНР" в России.В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов - "освобождение от нацистско-фашистских оккупантов".Согласно плану операции Троя, Муратов предлагал вложить $181 тысячу на распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса.План четко изложил, куда должны идти средства бюджета операции - от $40 тысяч на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $10 тысяч в поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $49 тысяч на покупку транспортных средств.В этом мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала на той территории. Предполагалось навязывание контакта с местной полицией и СБУ.План Муратова никогда не был воплощен в жизнь, и трудно сказать, пишет Том Парфитт, рассматривала ли Москва его как серьезное предложение.Кремль назвал информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, назвали их настоящими.Автор статьи предполагает, что Кремль все же стремился пропагандировать автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением, как это было в Донбассе параллельно с российским военным вторжением.



