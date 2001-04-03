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У Кремля был план дестабилизировать еще один регион Украины, - СМИ

У Кремля был план дестабилизировать еще один регион Украины, - СМИКремль стремился пропагандировать автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением.

По информации британского издания The Times, в 2014 году российскому президенту Владимиру Путину предлагали план по дестабилизации ситуации в Запорожской области Украины, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Голос Америки.

Издание ознакомилось с правительственным докладом, который опирается на письма по электронной почте советника Путина Владислава Суркова, взломанной хакерами.

Автор статьи Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине Том Парфитт из Москвы пишет, что план Троя в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов - бывший депутат от Курской области и "представитель ДНР" в России.

В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов - "освобождение от нацистско-фашистских оккупантов".

Согласно плану операции Троя, Муратов предлагал вложить $181 тысячу на распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса.

План четко изложил, куда должны идти средства бюджета операции - от $40 тысяч на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $10 тысяч в поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $49 тысяч на покупку транспортных средств.

В этом мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала на той территории. Предполагалось навязывание контакта с местной полицией и СБУ.

План Муратова никогда не был воплощен в жизнь, и трудно сказать, пишет Том Парфитт, рассматривала ли Москва его как серьезное предложение.

Кремль назвал информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, назвали их настоящими.

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Автор статьи предполагает, что Кремль все же стремился пропагандировать автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением, как это было в Донбассе параллельно с российским военным вторжением.
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 Теги: Кремль, дестабилизация

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Сегодня, 11:04 » Автор: Богдан Процив
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