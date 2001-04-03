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Холодницкий просит изменить прокуроров в его деле
После допроса в ГПУ во вторник, 3 апреля, Назар Холодницкий рассказал журналистам, что отказывается принимать участие в следственных действиях пока не будет изменена подследственность уголовного производства, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс Украина.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что сотрудник ГПУ, который ведет его дело, является фигурантом в производствах САП, поэтому он не ожидает объективности в отношении себя.
"Была попытка провести следственные действия – в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - сказал Холодницкий после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины во вторник.
"Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях", - добавил он.
Вместе с тем, руководитель САП заверил: "Я готов давать все показания, я готов отстаивать свою позицию".
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Холодницкий также отметил, что пришел на допрос без адвокатов. "Я готов отстаивать свою позицию с защитой или без защиты", - добавил он.
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