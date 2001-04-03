» » Холодницкий просит изменить прокуроров в его деле
Раздел: Политика  
0

Холодницкий просит изменить прокуроров в его деле

Холодницкий просит изменить прокуроров в его деле

После допроса в ГПУ во вторник, 3 апреля, Назар Холодницкий рассказал журналистам, что отказывается принимать участие в следственных действиях пока не будет изменена подследственность уголовного производства, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс Украина.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что сотрудник ГПУ, который ведет его дело, является фигурантом в производствах САП, поэтому он не ожидает объективности в отношении себя.

"Была попытка провести следственные действия – в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - сказал Холодницкий после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины во вторник.

"Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях", - добавил он.

Вместе с тем, руководитель САП заверил: "Я готов давать все показания, я готов отстаивать свою позицию".

Читайте также: Против Холодницкого открыли дисциплинарное производство

Холодницкий также отметил, что пришел на допрос без адвокатов. "Я готов отстаивать свою позицию с защитой или без защиты", - добавил он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Холодницкий, САП, ГПУ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:22 » Автор: Богдан Процив
     100
     0

Похожие новости по теме

Холодницкий прокомментировал инициативу Луценко о его увольнении Холодницкий прокомментировал инициативу Луценко о его увольнении

Луценко просит комиссию прокуроров уволить Холодницкого.

Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ

На данный момент антикоррупционный прокурор находится на работе.

Холодницкий рассказал о деле одиозного Чауса Холодницкий рассказал о деле одиозного Чауса

Чаус в очередной раз попросил у Молдовы политического убежища.

Холодницкий о деле Онищенко: Холодницкий о деле Онищенко: "его побеги напоминают Pokemon Go"

Холодницкий рассказал, что повторный вызов Онищенко на допрос в качестве подозреваемого запланирован на 5 августа.

Холодницкий: Нельзя экономить на борьбе с коррупцией Холодницкий: Нельзя экономить на борьбе с коррупцией

Нельзя бороться с коррупцией, получая $220 зарплаты.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх