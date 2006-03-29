Холодницкий в Раде заявил Лещенко, что возобновит следствие в отношении него

Холодницкий анонсировал возобновление "квартирного дела" Лещенко.



Дело в отношении народного депутата Сергея Лещенко относительно покупки квартиры за $350 тысяч будет возобновлено. Об этом в среду, 4 апреля, во время своего выступления в Верховной Раде заявил глава САП Назар Холодницкий, передает интернет-издание



Об этом глава САП сказал, отвечая на вопрос самого Лещенко относительно того, отвечают ли действительности обнародованные записи из кабинета Холодницкого.



"Очень многие хотят спекулировать записями в своем кабинете... А теперь давайте поставим точки над "і". Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой. Почему? Потому что, господин Сергей, я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тысяч долларов", - сказал он.



Руководитель САП прибавил, что теперь относительно депутата Лещенко возбуждено уголовное дело.



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"Лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано и я ожидаю от органов следствия, чем оно закончится, ибо анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева", - резюмировал Холодницкий. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Дело в отношении народного депутата Сергея Лещенко относительно покупки квартиры за $350 тысяч будет возобновлено. Об этом в среду, 4 апреля, во время своего выступления в Верховной Раде заявил глава САП Назар Холодницкий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net Об этом глава САП сказал, отвечая на вопрос самого Лещенко относительно того, отвечают ли действительности обнародованные записи из кабинета Холодницкого."Очень многие хотят спекулировать записями в своем кабинете... А теперь давайте поставим точки над "і". Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой. Почему? Потому что, господин Сергей, я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тысяч долларов", - сказал он.Руководитель САП прибавил, что теперь относительно депутата Лещенко возбуждено уголовное дело."Лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано и я ожидаю от органов следствия, чем оно закончится, ибо анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева", - резюмировал Холодницкий.



