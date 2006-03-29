Раздел: Политика
Холодницкий в Раде заявил Лещенко, что возобновит следствие в отношении него
Холодницкий анонсировал возобновление "квартирного дела" Лещенко.
Дело в отношении народного депутата Сергея Лещенко относительно покупки квартиры за $350 тысяч будет возобновлено. Об этом в среду, 4 апреля, во время своего выступления в Верховной Раде заявил глава САП Назар Холодницкий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Об этом глава САП сказал, отвечая на вопрос самого Лещенко относительно того, отвечают ли действительности обнародованные записи из кабинета Холодницкого.
"Очень многие хотят спекулировать записями в своем кабинете... А теперь давайте поставим точки над "і". Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой. Почему? Потому что, господин Сергей, я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тысяч долларов", - сказал он.
Руководитель САП прибавил, что теперь относительно депутата Лещенко возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Холодницкий прокомментировал прослушку
"Лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано и я ожидаю от органов следствия, чем оно закончится, ибо анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева", - резюмировал Холодницкий.
Дело в отношении народного депутата Сергея Лещенко относительно покупки квартиры за $350 тысяч будет возобновлено. Об этом в среду, 4 апреля, во время своего выступления в Верховной Раде заявил глава САП Назар Холодницкий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Об этом глава САП сказал, отвечая на вопрос самого Лещенко относительно того, отвечают ли действительности обнародованные записи из кабинета Холодницкого.
"Очень многие хотят спекулировать записями в своем кабинете... А теперь давайте поставим точки над "і". Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой. Почему? Потому что, господин Сергей, я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тысяч долларов", - сказал он.
Руководитель САП прибавил, что теперь относительно депутата Лещенко возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Холодницкий прокомментировал прослушку
"Лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано и я ожидаю от органов следствия, чем оно закончится, ибо анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева", - резюмировал Холодницкий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
94
0
Оставьте свой комментарий