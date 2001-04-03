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Раздел: Политика  
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Глава НАБУ рассказал о коррупции в оборонной сфере

Глава НАБУ рассказал о коррупции в оборонной сфереНациональное антикоррупционное бюро Украины расследует случаи хищения в оборонном секторе.

НАБУ не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору. Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ведомства во время выступления в Верховной Раде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся... Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор", - сказал он.

По словам Сытника, это объясняется желанием причастных к коррупции скрыть преступления.

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"На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют", - сказал он.
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 Теги: Сытник, коррупция

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Сегодня, 16:02 » Автор: Богдан Процив
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