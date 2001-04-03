Раздел: Политика
Глава НАБУ рассказал о коррупции в оборонной сфере
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует случаи хищения в оборонном секторе.
НАБУ не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору. Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ведомства во время выступления в Верховной Раде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся... Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор", - сказал он.
По словам Сытника, это объясняется желанием причастных к коррупции скрыть преступления.
Читайте также: Холодницкий в Раде заявил Лещенко, что возобновит следствие в отношении него
"На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют", - сказал он.
НАБУ не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору. Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ведомства во время выступления в Верховной Раде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся... Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор", - сказал он.
По словам Сытника, это объясняется желанием причастных к коррупции скрыть преступления.
Читайте также: Холодницкий в Раде заявил Лещенко, что возобновит следствие в отношении него
"На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют", - сказал он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
76
0
Оставьте свой комментарий