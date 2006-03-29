Раздел: Политика
Между Украиной и Россией расторгнуто 10% соглашений
К апрелю 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям из 451.
Между Украиной и Россией на сегодня расторгнуты только 44 соглашения из 451 существующего. Об этом заявила в среду, 4 апреля, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Она подчеркнула, что более 400 соглашений Украины с РФ до сих пор остаются в силе.
"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, которые были приняты до момента российской агрессии. По данным МИД, в апреле 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений", - отметила Гопко на заседании комитета.
Однако, по словам присутствовавшего на заседании представителя МИД, остальные соглашения на данный момент остаются в силе.
Читайте также: В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу
"Они действующие. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения того или иного соглашения нет возможности", - пояснил представитель МИД, отвечая на вопрос председателя комитета.
Между Украиной и Россией на сегодня расторгнуты только 44 соглашения из 451 существующего. Об этом заявила в среду, 4 апреля, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Она подчеркнула, что более 400 соглашений Украины с РФ до сих пор остаются в силе.
"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, которые были приняты до момента российской агрессии. По данным МИД, в апреле 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений", - отметила Гопко на заседании комитета.
Однако, по словам присутствовавшего на заседании представителя МИД, остальные соглашения на данный момент остаются в силе.
Читайте также: В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу
"Они действующие. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения того или иного соглашения нет возможности", - пояснил представитель МИД, отвечая на вопрос председателя комитета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
147
0
Оставьте свой комментарий