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Раздел: Политика  
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Между Украиной и Россией расторгнуто 10% соглашений

Между Украиной и Россией расторгнуто 10% соглашенийК апрелю 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям из 451.

Между Украиной и Россией на сегодня расторгнуты только 44 соглашения из 451 существующего. Об этом заявила в среду, 4 апреля, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Она подчеркнула, что более 400 соглашений Украины с РФ до сих пор остаются в силе.

"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, которые были приняты до момента российской агрессии. По данным МИД, в апреле 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений", - отметила Гопко на заседании комитета.

Однако, по словам присутствовавшего на заседании представителя МИД, остальные соглашения на данный момент остаются в силе.

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"Они действующие. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения того или иного соглашения нет возможности", - пояснил представитель МИД, отвечая на вопрос председателя комитета.
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 Теги: соглашения, Россия

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