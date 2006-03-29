Между Украиной и Россией расторгнуто 10% соглашений

Похожие новости по теме

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко.

Верховная Рада Украины приняла законы о денонсации Соглашений между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации.

Парламентарии отклонили денонсацию Харьковских соглашений, в соответствие с которыми устанавливался срок пребывание на территории Украины ЧФ РФ. Такую инициативу поддержало всего лишь 153 депутаты, хотя для принятия подобного решение необходимо минимум 226 голосов. Автор законопроекта предлагали отменить действительность