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Прокурор и адвокат повздорили на суде по делу Януковича

Прокурор и адвокат повздорили на суде по делу ЯнуковичаВсе произошло из-за того, что суд в очередной раз отказал адвокатам Януковича допросить свидетелей из России на их условиях.

Оболонский районный суд города Киева объявил 15-минутный перерыв в деле о госизмене Виктора Януковича из-за перепалки между прокурором и адвокатом.

Все произошло из-за того, что суд в очередной раз отказал адвокатам Януковича допросить свидетелей из России на их условиях. Судья Владислав Девятко заявил, что суд готов допросить свидетелей защиты в режиме видеоконференции из России, но без привлечения компетентных органов РФ, поскольку Януковича обвиняют в совершении преступлений в пользу Российской Федерации, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Адвокат заявил, что таким образом суд нарушает "разумные сроки проведения процессуальных действий".

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко выразил возмущение тем, что адвокаты в очередной раз заявляют о допросе свидетелей в том режиме, который отвергнут судом, а также осуществляют другие действия, направленные на затягивание процесса, и не обеспечивают допрос заявленных защитой свидетелей.

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Между прокурором и адвокатом возникла словесная перепалка на повышенных тонах, в связи с чем суд решил объявить перерыв, чтобы стороны "успокоились".
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 Теги: Янукович, суд

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Сегодня, 17:47 » Автор: Богдан Процив
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