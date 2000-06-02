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Раздел: Политика  
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Порошенко приехал в Раду из-за Антикоррупционного суда

Порошенко приехал в Раду из-за Антикоррупционного судаПрезидент принял участие в заседании фракции БПП и выступит с трибуны парламента перед голосованием.

В четверг, 7 июня, перед голосованием за законопроект о создании Антикоррупционного суда в парламенте выступит президент Петр Порошенко. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что президент уже прибыл в парламент и принимает участие в заседании фракции БПП.

"Планируется, что Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд", - добавил источник.

Сегодня также проходит заседание фракции Народный фронт.

Напомним, в начале недели председатель парламента Андрей Парубий заявил, что голосование за закон об Антикоррупционном суде состоится 7 июня.

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Депутаты три дня рассматривали более 600 поправок к законопроекту, отклонив их все.
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 Теги: Порошенко, Рада

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Сегодня, 10:08 » Автор: Богдан Процив
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