Раздел: Политика
Порошенко приехал в Раду из-за Антикоррупционного суда
Президент принял участие в заседании фракции БПП и выступит с трибуны парламента перед голосованием.
В четверг, 7 июня, перед голосованием за законопроект о создании Антикоррупционного суда в парламенте выступит президент Петр Порошенко. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что президент уже прибыл в парламент и принимает участие в заседании фракции БПП.
"Планируется, что Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд", - добавил источник.
Сегодня также проходит заседание фракции Народный фронт.
Напомним, в начале недели председатель парламента Андрей Парубий заявил, что голосование за закон об Антикоррупционном суде состоится 7 июня.
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Депутаты три дня рассматривали более 600 поправок к законопроекту, отклонив их все.
В четверг, 7 июня, перед голосованием за законопроект о создании Антикоррупционного суда в парламенте выступит президент Петр Порошенко. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что президент уже прибыл в парламент и принимает участие в заседании фракции БПП.
"Планируется, что Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд", - добавил источник.
Сегодня также проходит заседание фракции Народный фронт.
Напомним, в начале недели председатель парламента Андрей Парубий заявил, что голосование за закон об Антикоррупционном суде состоится 7 июня.
Читайте также: Совбез ООН принял заявление по обострению ситуации на Донбассе
Депутаты три дня рассматривали более 600 поправок к законопроекту, отклонив их все.
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