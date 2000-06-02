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Рада поддержала закон об Антикоррупционном суде

Рада поддержала закон об Антикоррупционном судеНардепы приняли документ после рассмотрения почти двух тысяч правок.

Рада приняла во втором чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко. За решение проголосовали 315 депутатов.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины и находится в Киеве. Территориальная юрисдикция (подсудность) Высшего антикоррупционного суда распространяется на всю территорию Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суду» (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко. После этого ряд международных партнеров Украины выступил с критикой документа и жесткими требованиями к Киеву. В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины. Также Всемирный банк выдвинул свои требования, предупредив, что цена вопроса - $800 млн кредитных средств. С критикой в адрес АП выступил и Евросоюз. Там заявили, что Порошенко подал законопроект об Антикоррупционном суд, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Камень преткновения

Одним из важнейших несогласованных моментов в законопроекте была норма о полномочиях Общественного совета международных экспертов в вопросе избрания судей этого суда. Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту были ограничения роли международных экспертов в рекомендательных функциях в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Цена вопроса

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращения сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривны. 5 июня в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки отметили, что закон о Высшем антикоррупционном суде в Украине должен соответствовать требованиям Международного валютного фонда и предусматривать отбор квалифицированных судей с участием международных экспертов. Министр финансов Александр Данилюк ранее заявил, что непринятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде в этот четверг, 7 июня, может отложить голосование в Европарламенте за предоставление 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза для Украины.

6 июня послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили, что международные эксперты должны играть центральную роль в избрании квалифицированных судей после создания Высшего Антикоррупционного суда в Украине.

"Послы "Большой семерки" призвали Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане. Мы считаем, что панель экспертов должна играть центральную роль в избрании квалифицированных судей. Мы поддерживаем позицию Международного валютного фонда в этом вопросе и относительно соответствия других ключевых положений закона условиям МВФ", - отмечается в заявлении.

1927 поправок

23 мая парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта. Всего к нему было подано 1927 поправок. До последнего оставалась несогласованной часть законопроекта, которая касалась Общественного совета международных экспертов. Во время большинства дней рассмотрения поправок в сессионном зале было незначительное количество депутатов. В частности, под конец заседания в зале визуально было около 50 парламентариев. Для принятия решений нужно минимум 226 голосов. Однако 6 июня Верховная Рада завершила рассмотрение поправок к президентскому законопроекту, а после завершения рассмотрения поправок в сессионный зал прибыл Порошенко.

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Обещание Гройсмана

Премьер Владимир Гройсман заявил, что если закон об Антикоррупционном суд не будет проголосован, то он уйдет в отставку. “Если этот суд справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку”, - подчеркнул Гройсман.
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 Теги: антикоррупционный суд, рада

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Сегодня, 13:53 » Автор: Богдан Процив
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