Раздел: Политика
Министр обороны Украины встретился с генсеком НАТО
Украина нарастит участие в операциях НАТО и готова продолжать практику совместных военных учений.
Министр обороны Украины Степан Полторак заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в готовности нарастить вклад в операции Альянса и нацеленности Киева на членство в системе коллективной безопасности и обороны Альянса, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мы не стоим на месте и реагируем на вызовы. Мы осознаем, что будущее украинского государства неразрывно связано с членством в системе коллективной безопасности и обороны Альянса. Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, наш вклад в операциях Альянса будет сохранен и наращен. Мы также готовы продолжить привлечение украинских подразделений к совместным военным учениям и мероприятий боевой подготовки. Наши военнослужащие готовы к обмену опытом противодействия гибридной агрессии", - сказал С.Полторак в ходе встречи с Й.Столтенбергом в штаб-квартире НАТО (Брюссель, Бельгия) в четверг.
Министр обороны проинформировал генерального секретаря об особенностях военно-политической обстановки в Украине и отражении российской агрессии на Донбассе, а также рассказал о ходе реформ, которые идут в украинском оборонном ведомстве. С.Полторак отметил конструктивную работу советников от Альянса, которые сейчас работают в Министерстве обороны Украины и выразил слова благодарности за Комплексный пакет помощи, оказываемый странами НАТО.
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"Я уверен, что наш военный потенциал поможет сделать страны-члены НАТО сильнее, а поддержка Альянса будет способствовать движению Украины к евроатлантическим стандартам", - подчеркнул министр обороны Украины
Министр обороны Украины Степан Полторак заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в готовности нарастить вклад в операции Альянса и нацеленности Киева на членство в системе коллективной безопасности и обороны Альянса, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мы не стоим на месте и реагируем на вызовы. Мы осознаем, что будущее украинского государства неразрывно связано с членством в системе коллективной безопасности и обороны Альянса. Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, наш вклад в операциях Альянса будет сохранен и наращен. Мы также готовы продолжить привлечение украинских подразделений к совместным военным учениям и мероприятий боевой подготовки. Наши военнослужащие готовы к обмену опытом противодействия гибридной агрессии", - сказал С.Полторак в ходе встречи с Й.Столтенбергом в штаб-квартире НАТО (Брюссель, Бельгия) в четверг.
Министр обороны проинформировал генерального секретаря об особенностях военно-политической обстановки в Украине и отражении российской агрессии на Донбассе, а также рассказал о ходе реформ, которые идут в украинском оборонном ведомстве. С.Полторак отметил конструктивную работу советников от Альянса, которые сейчас работают в Министерстве обороны Украины и выразил слова благодарности за Комплексный пакет помощи, оказываемый странами НАТО.
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"Я уверен, что наш военный потенциал поможет сделать страны-члены НАТО сильнее, а поддержка Альянса будет способствовать движению Украины к евроатлантическим стандартам", - подчеркнул министр обороны Украины
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