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Мураев назвал Сенцова террористом

Мураев назвал Сенцова террористомРуководитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский отреагировал на заявление Мураева.

Народный депутат Евгений Мураев назвал украинского политзаключенного Олега Сенцова террористом во время эфира на телеканале 112 Украина.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявил он.

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский отреагировал на скандальное заявление Мураева, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

На пленарном заседании парламента он обратился к главе СБУ Василию Грицаку и генпрокурору Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное дело против нардепа.

"Обращаюсь к главе Службы безопасности Украины с заявлением о возбуждении против Мураева уголовного дела по ст.111 (государственная измена)", - сказал Пашинский.

Также он требует открыть уголовное дело по ст.383 (заведомо неправдивое сообщение о совершенном преступлении) УК Украины.

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Это не первое скандальное заявление Мураева. В конце прошлого года он спровоцировал скандал в прямом эфире, назвав Революцию Достоинства "госпереворотом".

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 Теги: Мураев, Сенцов

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Сегодня, 12:46 » Автор: Богдан Процив
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