Раздел: Политика
Против нардепа Мураева начато уголовное производство
Уголовное производство будет расследовать СБУ.
Генеральная прокуратура в пятницу внесла в Единый реестр досудебных расследование сообщение о совершении народным депутатом Евгением Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса.
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Основанием для регистрации дела стала речь нардепа Сергея Пашинского, провозглашенная в пятницу с трибуны Верховной Рады, в которой тот обвинил Мураева о неправомерных действиях.
"По сообщению, 07.06.2018 последний в интервью 112 каналу высказал собственные суждения относительно правомерности деятельности органов государственной власти Украины, направленной на остановку агрессии со стороны Российской Федерации, и предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лица, готовившего поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Олега Сенцова на лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм", - сказано в сообщении.
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Досудебное расследование уголовного производства поручено Главному следственному управлению СБУ.
Генеральная прокуратура в пятницу внесла в Единый реестр досудебных расследование сообщение о совершении народным депутатом Евгением Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса.
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Основанием для регистрации дела стала речь нардепа Сергея Пашинского, провозглашенная в пятницу с трибуны Верховной Рады, в которой тот обвинил Мураева о неправомерных действиях.
"По сообщению, 07.06.2018 последний в интервью 112 каналу высказал собственные суждения относительно правомерности деятельности органов государственной власти Украины, направленной на остановку агрессии со стороны Российской Федерации, и предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лица, готовившего поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Олега Сенцова на лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм", - сказано в сообщении.
Читайте также: Мураев назвал Сенцова террористом
Досудебное расследование уголовного производства поручено Главному следственному управлению СБУ.
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