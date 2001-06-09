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Раздел: Политика  
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Порошенко и Путин провели телефонный разговор

Порошенко и Путин провели телефонный разговорПрезидент подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос освобождения украинских политических заключенных. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Отмечается, что главы стран договорились о посещении граждан Украины, содержащихся в заключении, омбудсменами обеих стран.

"Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

Также президент Украины обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

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Напомним, удерживаемые в российских тюрьмах украинцы объявили голодовку: крымчанин Владимир Балух (голодает с 19 марта, начал принимать сухари и кисель), Олег Сенцов (с 14 мая), Александр Кольченко (решил поддержать Сенцова и объявил голодовку 31 мая, 7 июня прекратил), военный Александр Шумков (также начал голодать 25 мая в поддержку Сенцова).
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 Теги: Порошенко, Путин

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Сегодня, 16:03 » Автор: Богдан Процив
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