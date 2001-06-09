Раздел: Политика
Порошенко и Путин провели телефонный разговор
Президент подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных.
Президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос освобождения украинских политических заключенных. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что главы стран договорились о посещении граждан Украины, содержащихся в заключении, омбудсменами обеих стран.
"Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.
Также президент Украины обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.
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Напомним, удерживаемые в российских тюрьмах украинцы объявили голодовку: крымчанин Владимир Балух (голодает с 19 марта, начал принимать сухари и кисель), Олег Сенцов (с 14 мая), Александр Кольченко (решил поддержать Сенцова и объявил голодовку 31 мая, 7 июня прекратил), военный Александр Шумков (также начал голодать 25 мая в поддержку Сенцова).
Президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос освобождения украинских политических заключенных. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что главы стран договорились о посещении граждан Украины, содержащихся в заключении, омбудсменами обеих стран.
"Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.
Также президент Украины обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.
Читайте также: Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде
Напомним, удерживаемые в российских тюрьмах украинцы объявили голодовку: крымчанин Владимир Балух (голодает с 19 марта, начал принимать сухари и кисель), Олег Сенцов (с 14 мая), Александр Кольченко (решил поддержать Сенцова и объявил голодовку 31 мая, 7 июня прекратил), военный Александр Шумков (также начал голодать 25 мая в поддержку Сенцова).
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