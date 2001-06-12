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Раздел: Политика  
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Порошенко приветствовал итоги саммита в Сингапуре

Порошенко приветствовал итоги саммита в СингапуреБлагодаря лидерству президента США путь к установлению мира на Корейском полуострове стал возможен, считает Порошенко.

Президент Петр Порошенко приветствовал проведение первых в истории переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Поздравляю с результатами исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - говорится в Twitter Порошенко.

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"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины", - добавил президент.
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 Теги: Порошенко, Трамп, Ким Чен Ын

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Сегодня, 15:39 » Автор: Богдан Процив
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