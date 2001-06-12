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Суд разрешил Труханову выезжать за границу
Мэр Одессы обязан лишь воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу "Краяна".
Соломенский райсуд Киева разрешил мэру Одессы Геннадию Труханову выезжать за границу.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом пишет Insider со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Соответствующее решение было принято в пятницу, 8 июня.
Сторона обвинения просила продлить на два месяца обязательства Труханова, согласно которым ему запрещено передвигаться по Украине и ездить за границу, он должен уведомлять следствие об изменении места своего проживания и не общаться с другими подозреваемыми по делу.
Однако суд отменил все обязательства, кроме последнего. Загранпаспорта Труханову обязаны вернуть.
Напомним, 1 июня САП сообщила о завершении расследования в отношении Труханова и чиновников Одесской мэрии.
Дело касается покупки мэрией многоэтажки за 185 миллионов гривен для размещения в этом здании "Евромерии". Установлено, что изначально дом в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод Краян" был продан за 4 миллиона гривен, а через несколько месяцев его приобрела по резко завышенной цене Одесская мэрия.
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14 февраля Труханов был задержан правоохранителями в аэропорту "Борисполь". 15 февраля мэра Одессы выпустили на поруки. Позже суд отказался отстранить Труханова от должности.
Соломенский райсуд Киева разрешил мэру Одессы Геннадию Труханову выезжать за границу.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом пишет Insider со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Соответствующее решение было принято в пятницу, 8 июня.
Сторона обвинения просила продлить на два месяца обязательства Труханова, согласно которым ему запрещено передвигаться по Украине и ездить за границу, он должен уведомлять следствие об изменении места своего проживания и не общаться с другими подозреваемыми по делу.
Однако суд отменил все обязательства, кроме последнего. Загранпаспорта Труханову обязаны вернуть.
Напомним, 1 июня САП сообщила о завершении расследования в отношении Труханова и чиновников Одесской мэрии.
Дело касается покупки мэрией многоэтажки за 185 миллионов гривен для размещения в этом здании "Евромерии". Установлено, что изначально дом в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод Краян" был продан за 4 миллиона гривен, а через несколько месяцев его приобрела по резко завышенной цене Одесская мэрия.
Читайте также: Порошенко приветствовал итоги саммита в Сингапуре
14 февраля Труханов был задержан правоохранителями в аэропорту "Борисполь". 15 февраля мэра Одессы выпустили на поруки. Позже суд отказался отстранить Труханова от должности.
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