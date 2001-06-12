» » Суд разрешил Труханову выезжать за границу
Раздел: Политика  
0

Суд разрешил Труханову выезжать за границу

Суд разрешил Труханову выезжать за границуМэр Одессы обязан лишь воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу "Краяна".

Соломенский райсуд Киева разрешил мэру Одессы Геннадию Труханову выезжать за границу.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом пишет Insider со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Соответствующее решение было принято в пятницу, 8 июня.

Сторона обвинения просила продлить на два месяца обязательства Труханова, согласно которым ему запрещено передвигаться по Украине и ездить за границу, он должен уведомлять следствие об изменении места своего проживания и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

Однако суд отменил все обязательства, кроме последнего. Загранпаспорта Труханову обязаны вернуть.

Напомним, 1 июня САП сообщила о завершении расследования в отношении Труханова и чиновников Одесской мэрии.

Дело касается покупки мэрией многоэтажки за 185 миллионов гривен для размещения в этом здании "Евромерии". Установлено, что изначально дом в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод Краян" был продан за 4 миллиона гривен, а через несколько месяцев его приобрела по резко завышенной цене Одесская мэрия.

Читайте также: Порошенко приветствовал итоги саммита в Сингапуре

14 февраля Труханов был задержан правоохранителями в аэропорту "Борисполь". 15 февраля мэра Одессы выпустили на поруки. Позже суд отказался отстранить Труханова от должности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Труханов

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:24 » Автор: Богдан Процив
     96
     0

Похожие новости по теме

САП подала в суд ходатайство об отстранении Труханова САП подала в суд ходатайство об отстранении Труханова

Мэр Одессы, который полтора месяца не появлялся на работе, может быть отстранен от должности.

Мэра Одессы отпустили на поруки Мэра Одессы отпустили на поруки

Соломенский райсуд Киева принял решение отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутат от Блока Петра Порошенко.

Мэра Одессы задержали в аэропорту Борисполь Мэра Одессы задержали в аэропорту Борисполь

Чиновник утром 14 февраля прилетел из Варшавы в Киев.

В НАБУ рассказали, с чем связан обыск у мэра Одессы Труханова В НАБУ рассказали, с чем связан обыск у мэра Одессы Труханова

Следственные действия в Одесском горсовет прошли в рамках расследования двух дел.

НАБУ пришло с обыском к мэру Одессы Труханову НАБУ пришло с обыском к мэру Одессы Труханову

С чем связан обыск у Труханова, на данное время достоверно не известно.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх