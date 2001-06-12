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Раздел: Политика  
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В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку

В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правкуПоправка не была зачитана в сессионном зале и не обсуждалась на комитете.

Апелляции по делам НАБУ, уже переданным в суды, будут рассматривать суды общей юрисдикции, а не новый Антикоррупционный суд.

Такая норма появилась в обнародованном в среду тексте закона, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете, отмечает "Центр противодействия коррупции".

Согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция на приговоры по делам, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна была рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

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Напомним, наиболее громкие дела НАБУ, уже переданные в суд, - обвинительные акты против экс-главы ГФС Романа Насирова и бывшего нардепа Николая Мартыненко.
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 Теги: антикоррупционный суд, поправка

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Сегодня, 10:00 » Автор: Богдан Процив
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