Раздел: Политика
В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку
Поправка не была зачитана в сессионном зале и не обсуждалась на комитете.
Апелляции по делам НАБУ, уже переданным в суды, будут рассматривать суды общей юрисдикции, а не новый Антикоррупционный суд.
Такая норма появилась в обнародованном в среду тексте закона, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете, отмечает "Центр противодействия коррупции".
Согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция на приговоры по делам, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна была рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.
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Напомним, наиболее громкие дела НАБУ, уже переданные в суд, - обвинительные акты против экс-главы ГФС Романа Насирова и бывшего нардепа Николая Мартыненко.
Апелляции по делам НАБУ, уже переданным в суды, будут рассматривать суды общей юрисдикции, а не новый Антикоррупционный суд.
Такая норма появилась в обнародованном в среду тексте закона, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете, отмечает "Центр противодействия коррупции".
Согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция на приговоры по делам, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна была рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.
Читайте также: Суд разрешил Труханову выезжать за границу
Напомним, наиболее громкие дела НАБУ, уже переданные в суд, - обвинительные акты против экс-главы ГФС Романа Насирова и бывшего нардепа Николая Мартыненко.
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