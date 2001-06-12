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Раздел: Политика  
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Тука рассказал о коррупции на Донбассе

Тука рассказал о коррупции на ДонбассеЧиновник признал, что не смог навести порядок.

Местная власть в Донецкой области превратила гуманитарно-логистический центр в коррупционный перевал. Об этом в четверг, 14 июня, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он отметил, что гуманитарно-логистический центр, который находится возле КПВВ Майорск в Донецкой области, уже месяц не работает.

Георгий Тука написал, что испытывает стыд, когда подписывает письмо международным организациям с просьбой купить пленку для КПВВ и помочь с обустройством там туалетов. Так же, как и когда подписывает письмо с просьбой оплатить стоимость полета украинских детей в Грузию на летний отдых.

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"Стыд за то, что это не может (или не хочет) сделать само государство. Так же мне стыдно за то, что мы не смогли навести порядок на гуманитарно-логистическом центре, который местная власть превратила в коррупционный перевалочный центр. И, если я не смог навести порядок, то я с удовольствием докладываю о том, что уже месяц этот центр просто не работает. Хоть и стыдно признавать собственное бессилие, но лучше так, чем перевалка", - подчеркнул Тука.
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 Теги: Тука, коррупция, Донбасс

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Сегодня, 10:21 » Автор: Богдан Процив
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