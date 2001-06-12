Раздел: Политика
Тука рассказал о коррупции на Донбассе
Чиновник признал, что не смог навести порядок.
Местная власть в Донецкой области превратила гуманитарно-логистический центр в коррупционный перевал. Об этом в четверг, 14 июня, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он отметил, что гуманитарно-логистический центр, который находится возле КПВВ Майорск в Донецкой области, уже месяц не работает.
Георгий Тука написал, что испытывает стыд, когда подписывает письмо международным организациям с просьбой купить пленку для КПВВ и помочь с обустройством там туалетов. Так же, как и когда подписывает письмо с просьбой оплатить стоимость полета украинских детей в Грузию на летний отдых.
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"Стыд за то, что это не может (или не хочет) сделать само государство. Так же мне стыдно за то, что мы не смогли навести порядок на гуманитарно-логистическом центре, который местная власть превратила в коррупционный перевалочный центр. И, если я не смог навести порядок, то я с удовольствием докладываю о том, что уже месяц этот центр просто не работает. Хоть и стыдно признавать собственное бессилие, но лучше так, чем перевалка", - подчеркнул Тука.
Местная власть в Донецкой области превратила гуманитарно-логистический центр в коррупционный перевал. Об этом в четверг, 14 июня, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он отметил, что гуманитарно-логистический центр, который находится возле КПВВ Майорск в Донецкой области, уже месяц не работает.
Георгий Тука написал, что испытывает стыд, когда подписывает письмо международным организациям с просьбой купить пленку для КПВВ и помочь с обустройством там туалетов. Так же, как и когда подписывает письмо с просьбой оплатить стоимость полета украинских детей в Грузию на летний отдых.
Читайте также: В Украине начал действовать закон об Антикоррупционном суде
"Стыд за то, что это не может (или не хочет) сделать само государство. Так же мне стыдно за то, что мы не смогли навести порядок на гуманитарно-логистическом центре, который местная власть превратила в коррупционный перевалочный центр. И, если я не смог навести порядок, то я с удовольствием докладываю о том, что уже месяц этот центр просто не работает. Хоть и стыдно признавать собственное бессилие, но лучше так, чем перевалка", - подчеркнул Тука.
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