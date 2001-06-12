Раздел: Политика
Порошенко предложил странам ЕС жестче давить на Кремль
Встреча Порошенко с делегацией ЕС очень показательна перед дежурным пересмотром санкций ЕС относительно России.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Европейского Союза, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на UA|TV.
“Во время встречи стороны обсудили ситуацию безопасности в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты недавней встречи министров иностранных дел в Нормандском формате, состояние выполнения Минских договоренностей, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей”, – идет речь в сообщении.
Также внимание уделили ситуации в оккупированном Крыму, в частности блокированию части Азовского моря для украинских судов.
Президент призывал государства-члены ЕС усилить давление на Кремль для быстрейшего освобождения украинских политических узников и заложников.
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Петр Порошенко отметил, что визит делегации политико-безопасности комитету ЕС к Украине являются важным перед дежурным пересмотром санкций ЕС относительно России в июне и июле и подготовки к проведению двадцатого саммита Украина-ЕС в Брюсселе 9 июля.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Европейского Союза, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на UA|TV.
“Во время встречи стороны обсудили ситуацию безопасности в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты недавней встречи министров иностранных дел в Нормандском формате, состояние выполнения Минских договоренностей, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей”, – идет речь в сообщении.
Также внимание уделили ситуации в оккупированном Крыму, в частности блокированию части Азовского моря для украинских судов.
Президент призывал государства-члены ЕС усилить давление на Кремль для быстрейшего освобождения украинских политических узников и заложников.
Читайте также: Нужно быть жестче: Волкер предложил ввести новые санкции против РФ
Петр Порошенко отметил, что визит делегации политико-безопасности комитету ЕС к Украине являются важным перед дежурным пересмотром санкций ЕС относительно России в июне и июле и подготовки к проведению двадцатого саммита Украина-ЕС в Брюсселе 9 июля.
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