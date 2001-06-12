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Раздел: Политика  
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Порошенко предложил странам ЕС жестче давить на Кремль

Порошенко предложил странам ЕС жестче давить на КремльВстреча Порошенко с делегацией ЕС очень показательна перед дежурным пересмотром санкций ЕС относительно России.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Европейского Союза, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на UA|TV.

“Во время встречи стороны обсудили ситуацию безопасности в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты недавней встречи министров иностранных дел в Нормандском формате, состояние выполнения Минских договоренностей, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей”, – идет речь в сообщении.

Также внимание уделили ситуации в оккупированном Крыму, в частности блокированию части Азовского моря для украинских судов.

Президент призывал государства-члены ЕС усилить давление на Кремль для быстрейшего освобождения украинских политических узников и заложников.

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Петр Порошенко отметил, что визит делегации политико-безопасности комитету ЕС к Украине являются важным перед дежурным пересмотром санкций ЕС относительно России в июне и июле и подготовки к проведению двадцатого саммита Украина-ЕС в Брюсселе 9 июля.
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 Теги: Порошенко, ЕС, делегация

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Сегодня, 12:56 » Автор: Ульяна Воликовская
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