Раздел: Политика
Министр рассказал, когда ждать атаки России на Украину
По словам министра, уже сейчас необходимо начинать работать, чтобы комплексно минимизировать эти риски.
Россия будет использовать время предвыборной кампании в Украине для тотальной дестабилизации.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Когда мы говорили о свободных и честных выборах на Донбассе (в ходе заседания глав МИД "нормандской четверки", – Ред.), Лавров (глава МИД России Сергей Лавров, – Ред.) начал говорить о том, что желает нам свободных и честных выборов в следующем году. Я не знаю, был ли это просто сарказм, или соответствующий намек, но, безусловно, Россия будет использовать время предвыборной и избирательной кампании для тотальной дестабилизации Украины. Я в этом уверен", – заявил Климкин.
"Я хочу создать платформу в партнёрстве с айтишниками и гражданским обществом для того, чтобы отбивать российские киберугрозы и противодействовать пропаганде. Россия будет использовать Украину как полигон для отработки своих гибридных методов. Хочу призвать международные компании присоединиться к нам в противодействии российским угрозам, ведь после наших выборов будут выборы в США, других странах, а помогая нам, они помогут и себе. Мы будем последовательно работать над созданием такой платформы. Для нас вопрос следующих выборов – это вопрос нашего выживания как европейской демократической страны", – сказал Климкин.
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Ранее директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что Россия в 2010-2012 годах приняла окончательное решение о дестабилизации Украины.
Россия будет использовать время предвыборной кампании в Украине для тотальной дестабилизации.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Когда мы говорили о свободных и честных выборах на Донбассе (в ходе заседания глав МИД "нормандской четверки", – Ред.), Лавров (глава МИД России Сергей Лавров, – Ред.) начал говорить о том, что желает нам свободных и честных выборов в следующем году. Я не знаю, был ли это просто сарказм, или соответствующий намек, но, безусловно, Россия будет использовать время предвыборной и избирательной кампании для тотальной дестабилизации Украины. Я в этом уверен", – заявил Климкин.
"Я хочу создать платформу в партнёрстве с айтишниками и гражданским обществом для того, чтобы отбивать российские киберугрозы и противодействовать пропаганде. Россия будет использовать Украину как полигон для отработки своих гибридных методов. Хочу призвать международные компании присоединиться к нам в противодействии российским угрозам, ведь после наших выборов будут выборы в США, других странах, а помогая нам, они помогут и себе. Мы будем последовательно работать над созданием такой платформы. Для нас вопрос следующих выборов – это вопрос нашего выживания как европейской демократической страны", – сказал Климкин.
Читайте также: Министр рассказал, когда Россия снова начнет атаковать Украину
Ранее директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что Россия в 2010-2012 годах приняла окончательное решение о дестабилизации Украины.
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