Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Министр рассказал, когда ждать атаки России на Украину

Министр рассказал, когда ждать атаки России на Украину

Похожие новости по теме

Лавров рассказал о будущих переговорах в Нормандии Глава МИД России отметил, что встреча может состояться после взаимного согласия сторон.

Климкин раскрыл стратегию РФ относительно Донбасса Глава МИД Украины убежден, что автономия Донбасса грозит ослаблением Украины и ее возможным разделением.

Климкин рассказал о предстоящих переговорах «нормандской четверки» Безопасность и свободные выборы на Донбассе – не предмет для компромиссов, подчеркнул глава МИД.