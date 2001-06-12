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Раздел: Политика  
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Министр рассказал, когда ждать атаки России на Украину

Министр рассказал, когда ждать атаки России на УкраинуПо словам министра, уже сейчас необходимо начинать работать, чтобы комплексно минимизировать эти риски.

Россия будет использовать время предвыборной кампании в Украине для тотальной дестабилизации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"Когда мы говорили о свободных и честных выборах на Донбассе (в ходе заседания глав МИД "нормандской четверки", – Ред.), Лавров (глава МИД России Сергей Лавров, – Ред.) начал говорить о том, что желает нам свободных и честных выборов в следующем году. Я не знаю, был ли это просто сарказм, или соответствующий намек, но, безусловно, Россия будет использовать время предвыборной и избирательной кампании для тотальной дестабилизации Украины. Я в этом уверен", – заявил Климкин.

"Я хочу создать платформу в партнёрстве с айтишниками и гражданским обществом для того, чтобы отбивать российские киберугрозы и противодействовать пропаганде. Россия будет использовать Украину как полигон для отработки своих гибридных методов. Хочу призвать международные компании присоединиться к нам в противодействии российским угрозам, ведь после наших выборов будут выборы в США, других странах, а помогая нам, они помогут и себе. Мы будем последовательно работать над созданием такой платформы. Для нас вопрос следующих выборов – это вопрос нашего выживания как европейской демократической страны", – сказал Климкин.

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Ранее директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что Россия в 2010-2012 годах приняла окончательное решение о дестабилизации Украины.
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 Теги: Министр, атака, Россия

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Сегодня, 19:45 » Автор: Едгар Букмирза
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