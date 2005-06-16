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Тимошенко заявила о своем намерении участвовать в выборах президента

Тимошенко заявила о своем намерении участвовать в выборах президента

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