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Раздел: Политика  
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Тимошенко заявила о своем намерении участвовать в выборах президента

Тимошенко заявила о своем намерении участвовать в выборах президентаПо словам политика, в случае победы на выборах, она проведет референдум по принятию новой Конституции.

Лидер партии Батьківщина Юлия Тимошенко заявила о своем намерении участвовать в выборах президента Украины. Об этом она сказала во время онлайн-трансляции в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Тут я хочу четко сказать: я буду баллотироваться на должность президента. Но баллотироваться исключительно для того чтобы еще разок сыграть в этот авторитаризм, монополию власти… Понимаете, для меня выборы, президентская должность – это не Playstation, это реальные изменения, которых ждет страна", - заявила Тимошенко.

По словам политика, в случае победы на выборах, она проведет референдум по принятию новой Конституции, «чтобы демонополизировать власть и сделать ее более сильной и сбалансированной».

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Согласно опросу центра им. Разумкова, в майском президентском рейтинге лидируют Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко, а действующий глава государства Петр Порошенко занимает четвертое место в гонке.

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 Теги: Тимошенко, выборы президента

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Сегодня, 16:54 » Автор: Богдан Процив
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