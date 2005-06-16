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Раздел: Политика  
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Комитет Рады поддержал переименование двух областей

Комитет Рады поддержал переименование двух областейВ Украине в рамках декоммунизации за последние три года переименовали около тысячи населенных пунктов и более 50 тысяч площадей и улиц.

Парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградскую в Крапивницкую. Декоммунизацию не остановить", – написал он.

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Напомним, ранее Президент Петр Порошенко рассказал, что в Украине в рамках декоммунизации за последние три года переименовали около тысячи населенных пунктов и более 50 тысяч площадей и улиц.
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 Теги: области, переименование, декоммунизация

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Сегодня, 17:11 » Автор: Богдан Процив
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