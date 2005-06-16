Раздел: Политика
Порошенко провел телефонный разговор с Путиным
Главы двух государств обсудили вопрос заключенных, а также выполнение РФ положений Минских договоренностей.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства в четверг, 21 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Президент призвал освободить украинских заключенных, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", – говорится в сообщении.
Кроме этого, Порошенко подчеркнул необходимость выполнения РФ положений Минских договоренностей, касающихся вопросов безопасности.
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"Была также отмечено важность активизации работы в нормандской формате для согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", – сообщили в пресс-службе.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства в четверг, 21 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Президент призвал освободить украинских заключенных, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", – говорится в сообщении.
Кроме этого, Порошенко подчеркнул необходимость выполнения РФ положений Минских договоренностей, касающихся вопросов безопасности.
Читайте также: Рада дала старт созданию Антикоррупционного суда
"Была также отмечено важность активизации работы в нормандской формате для согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", – сообщили в пресс-службе.
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