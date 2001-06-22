Раздел: Политика
С Януковичем в Россию сбежали четыре охранника, - свидетель
Сергей Бернацкий 4 месяца жил с беглым президентом в доме его друга.
Бывший Президент Виктор Янукович отказался от государственной охраны при переезде в Россию. Об этом сегодня в ходе допроса рассказал экс-охранник Януковича Сергей Бернацкий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Бернацкий вызван в суд стороной обвинения, он проходит по делу как свидетель и дает показания из Крыма по видеоконференции.
"Виктор Федорович Янукович написал заявление об отказе от госохраны", - сказал свидетель.
Тем не менее, 4 охранника, в том числе и Бернацкий, выехали в Россию и жили вместе с Януковичем до июня 2014 года.
"В Ростове Янукович некоторое время жил в доме своего друга, и я там же жил до июня", - отметил Бернацкий.
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Экс-охранник Президента также уверяет, что при экстренном бегстве из резиденции "Межигорье" (Киевская область) 21 февраля 2014 года не видел, чтоб из резиденции вывозились вещи и драгоценности. По его словам, и Янукович и его охранники взяли только личные вещи из расчета 2-3-х дневную командировку.
Бывший Президент Виктор Янукович отказался от государственной охраны при переезде в Россию. Об этом сегодня в ходе допроса рассказал экс-охранник Януковича Сергей Бернацкий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Бернацкий вызван в суд стороной обвинения, он проходит по делу как свидетель и дает показания из Крыма по видеоконференции.
"Виктор Федорович Янукович написал заявление об отказе от госохраны", - сказал свидетель.
Тем не менее, 4 охранника, в том числе и Бернацкий, выехали в Россию и жили вместе с Януковичем до июня 2014 года.
"В Ростове Янукович некоторое время жил в доме своего друга, и я там же жил до июня", - отметил Бернацкий.
Читайте также: Луценко внесет представления на снятие неприкосновенности с четырех нардепов
Экс-охранник Президента также уверяет, что при экстренном бегстве из резиденции "Межигорье" (Киевская область) 21 февраля 2014 года не видел, чтоб из резиденции вывозились вещи и драгоценности. По его словам, и Янукович и его охранники взяли только личные вещи из расчета 2-3-х дневную командировку.
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