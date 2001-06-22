С Януковичем в Россию сбежали четыре охранника, - свидетель

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В украинских СМИ появилась информация о том, что Виктора Янукович бежал в Россию со своими сыновьями. Об этом в среду 26 февраля пишет "Главком", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах. "Источники "Главкома" в правоохранительных органах сообщили, что экс-президент Украины Виктор Янукович находится в России.