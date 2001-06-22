Раздел: Политика
Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
21 июня за закон о создании Высшего антикоррупционного суда №8497 проголосовали 265 народных депутатов.
Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Только что подписал закон Украины №8497 о создании Высшего Антикоррупционного суда. Этим законом мы дали старт формированию антикоррупционного суда, и я верю, что еще до конца этого года он заработает", - написал Парубий.
21 июня за закон о создании Высшего антикоррупционного суда №8497 проголосовали 265 народных депутатов.
Законом создается Высший антикоррупционный суд, который будет находиться в Киеве. Кабинету министров Рада поручает профинансировать его создание.
Читайте также: Порошенко прогнозирует увеличение финансовой помощи от США
По новой процедуре президент после консультаций с Высшим советом правосудия подает проект закона о создании суда в парламент на утверждение. Раньше такое решение утверждалось указом президента.
Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Только что подписал закон Украины №8497 о создании Высшего Антикоррупционного суда. Этим законом мы дали старт формированию антикоррупционного суда, и я верю, что еще до конца этого года он заработает", - написал Парубий.
21 июня за закон о создании Высшего антикоррупционного суда №8497 проголосовали 265 народных депутатов.
Законом создается Высший антикоррупционный суд, который будет находиться в Киеве. Кабинету министров Рада поручает профинансировать его создание.
Читайте также: Порошенко прогнозирует увеличение финансовой помощи от США
По новой процедуре президент после консультаций с Высшим советом правосудия подает проект закона о создании суда в парламент на утверждение. Раньше такое решение утверждалось указом президента.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
92
0
Также советуем посмотреть
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
- У Сенцова есть шанс, у Путина тоже
- В Калифорнии медведь решил насладиться просторным бассейном
- Шлях до НАТО продовжиться
- В Британии родители через суд оградили себя от сына-попрошайки
- Двойной удар по Газпрому
- Сутки в ООС: один военный получил осколочное ранение
- Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
- Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
- Угнанный в Германии 50-ти тонный кран нашли в Египте
Оставьте свой комментарий