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Раздел: Политика  
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Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда21 июня за закон о создании Высшего антикоррупционного суда №8497 проголосовали 265 народных депутатов.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Только что подписал закон Украины №8497 о создании Высшего Антикоррупционного суда. Этим законом мы дали старт формированию антикоррупционного суда, и я верю, что еще до конца этого года он заработает", - написал Парубий.

21 июня за закон о создании Высшего антикоррупционного суда №8497 проголосовали 265 народных депутатов.

Законом создается Высший антикоррупционный суд, который будет находиться в Киеве. Кабинету министров Рада поручает профинансировать его создание.

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По новой процедуре президент после консультаций с Высшим советом правосудия подает проект закона о создании суда в парламент на утверждение. Раньше такое решение утверждалось указом президента.
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 Теги: антикоррупционный суд, Парубий

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Сегодня, 16:58 » Автор: Богдан Процив
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