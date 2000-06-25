Раздел: Политика
Венгрия настаивает на официальном статусе ее языка в Украине
Будапешт "будет сопротивляться", если по новому закону венгерский язык не будет официальным в Закарпатье.
Венгрия "окажет сопротивление", если новый языковой закон Украины, который будет принят вместо признанного неконституционным "закона Колесниченко-Кивалова", лишит венгерский язык статуса официального в Закарпатье. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в интервью Европейской правде.
Как пояснил дипломат, Будапешт исходит из "фундаментального принципа" международного права: предоставленные меньшинствам права не могут быть урезаны.
"Если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или районе позволяло определять язык этого меньшинства официальным, а новый закон поднимет эту планку до 33% - то, конечно же, мы будем сопротивляться", - отметил Сийярто.
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По словам главы МИД, в Будапеште осознают, что Украина хочет снизить влияние России через русскоязычные школы, но не понимают, "как в этой картине появились венгры". "Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу!" – возмутился Сийярто.
Венгрия "окажет сопротивление", если новый языковой закон Украины, который будет принят вместо признанного неконституционным "закона Колесниченко-Кивалова", лишит венгерский язык статуса официального в Закарпатье. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в интервью Европейской правде.
Как пояснил дипломат, Будапешт исходит из "фундаментального принципа" международного права: предоставленные меньшинствам права не могут быть урезаны.
"Если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или районе позволяло определять язык этого меньшинства официальным, а новый закон поднимет эту планку до 33% - то, конечно же, мы будем сопротивляться", - отметил Сийярто.
Читайте также: Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
По словам главы МИД, в Будапеште осознают, что Украина хочет снизить влияние России через русскоязычные школы, но не понимают, "как в этой картине появились венгры". "Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу!" – возмутился Сийярто.
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