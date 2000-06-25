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Раздел: Политика  
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Венгрия настаивает на официальном статусе ее языка в Украине

Венгрия настаивает на официальном статусе ее языка в УкраинеБудапешт "будет сопротивляться", если по новому закону венгерский язык не будет официальным в Закарпатье.

Венгрия "окажет сопротивление", если новый языковой закон Украины, который будет принят вместо признанного неконституционным "закона Колесниченко-Кивалова", лишит венгерский язык статуса официального в Закарпатье. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в интервью Европейской правде.

Как пояснил дипломат, Будапешт исходит из "фундаментального принципа" международного права: предоставленные меньшинствам права не могут быть урезаны.

"Если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или районе позволяло определять язык этого меньшинства официальным, а новый закон поднимет эту планку до 33% - то, конечно же, мы будем сопротивляться", - отметил Сийярто.

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По словам главы МИД, в Будапеште осознают, что Украина хочет снизить влияние России через русскоязычные школы, но не понимают, "как в этой картине появились венгры". "Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу!" – возмутился Сийярто.
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 Теги: Венгрия, язык, Закарпатье

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Сегодня, 13:01 » Автор: Богдан Процив
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