Раздел: Политика
Порошенко пригласили на заседание Североатлантического совета НАТО
Порошенко и Столтенберг обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях саммита НАТО в Брюсселе.
Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры во вторник, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии РФ. В ходе разговора он сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и отметил важность размещения там миротворческой миссии ООН.
Порошенко также сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.
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"Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.
Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры во вторник, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии РФ. В ходе разговора он сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и отметил важность размещения там миротворческой миссии ООН.
Порошенко также сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.
Читайте также: Подвижек в вопросе освобождения Сенцова нет, - Песков
"Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.
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