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Раздел: Политика  
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Порошенко пригласили на заседание Североатлантического совета НАТО

Порошенко пригласили на заседание Североатлантического совета НАТОПорошенко и Столтенберг обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях саммита НАТО в Брюсселе.

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры во вторник, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии РФ. В ходе разговора он сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и отметил важность размещения там миротворческой миссии ООН.

Порошенко также сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.

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"Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.
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 Теги: Порошенко, НАТО

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Сегодня, 15:38 » Автор: Богдан Процив
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