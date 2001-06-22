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Раздел: Политика  
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В Минске попробуют договориться о перемирии на Донбассе до конца лета

В Минске попробуют договориться о перемирии на Донбассе до конца летаРечь идет об установлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров на два летних месяца.

Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в эту среду, 27 июня, в Минске будет пытаться договориться о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета.

Об этом сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", – написал Марчук.

Он отметил, что на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".

Евгений Марчук прогнозирует, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто. При этом он напомнил о позитивном опыте 2016 года, когда удалось договориться и шесть недель удерживать режим тишины, в течение которых "не погиб и не был ранен ни один украинский солдат".

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"Но сейчас ситуация гораздо сложнее. Много новых факторов", – констатировал он.
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 Теги: перемирие, Донбасс

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Сегодня, 12:04 » Автор: Богдан Процив
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