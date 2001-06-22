Раздел: Политика
В Минске попробуют договориться о перемирии на Донбассе до конца лета
Речь идет об установлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров на два летних месяца.
Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в эту среду, 27 июня, в Минске будет пытаться договориться о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета.
Об этом сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", – написал Марчук.
Он отметил, что на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".
Евгений Марчук прогнозирует, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто. При этом он напомнил о позитивном опыте 2016 года, когда удалось договориться и шесть недель удерживать режим тишины, в течение которых "не погиб и не был ранен ни один украинский солдат".
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"Но сейчас ситуация гораздо сложнее. Много новых факторов", – констатировал он.
Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в эту среду, 27 июня, в Минске будет пытаться договориться о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета.
Об этом сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", – написал Марчук.
Он отметил, что на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".
Евгений Марчук прогнозирует, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто. При этом он напомнил о позитивном опыте 2016 года, когда удалось договориться и шесть недель удерживать режим тишины, в течение которых "не погиб и не был ранен ни один украинский солдат".
Читайте также: Порошенко пригласили на заседание Североатлантического совета НАТО
"Но сейчас ситуация гораздо сложнее. Много новых факторов", – констатировал он.
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