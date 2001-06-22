Раздел: Политика
Активисты подали в суд на Порошенко
Представители Центра противодействия коррупции считают, что президент не имел права назначать Жебривского на должность аудитора НАБУ.
Президент Петр Порошенко не имел права назначать экс-главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ. Так считают представители Центра противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдана, которые подали на президента в суд. Об этом в среду, 27 июня сообщает сайт ЦПК, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Причиной судебного иска стало отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.
"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом", - заявил глава правления ЦПК Виталий Шабунин.
В свою очередь исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин отметил, что Порошенко "не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа".
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"Обидно, но это его право и его выбор. Однако, мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям ", - добавил он.
Президент Петр Порошенко не имел права назначать экс-главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ. Так считают представители Центра противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдана, которые подали на президента в суд. Об этом в среду, 27 июня сообщает сайт ЦПК, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Причиной судебного иска стало отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.
"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом", - заявил глава правления ЦПК Виталий Шабунин.
В свою очередь исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин отметил, что Порошенко "не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа".
Читайте также: В Минске попробуют договориться о перемирии на Донбассе до конца лета
"Обидно, но это его право и его выбор. Однако, мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям ", - добавил он.
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