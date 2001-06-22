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Раздел: Политика  
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Активисты подали в суд на Порошенко

Активисты подали в суд на ПорошенкоПредставители Центра противодействия коррупции считают, что президент не имел права назначать Жебривского на должность аудитора НАБУ.

Президент Петр Порошенко не имел права назначать экс-главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ. Так считают представители Центра противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдана, которые подали на президента в суд. Об этом в среду, 27 июня сообщает сайт ЦПК, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Причиной судебного иска стало отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом", - заявил глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

В свою очередь исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин отметил, что Порошенко "не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа".

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"Обидно, но это его право и его выбор. Однако, мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям ", - добавил он.
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 Теги: Порошенко, суд, Жебривский

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Сегодня, 13:23 » Автор: Богдан Процив
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