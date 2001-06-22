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Раздел: Политика  
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Порошенко подписал законы о льготах для участников ООС

Порошенко подписал законы о льготах для участников ООСНалоговые и таможенные льготы, действующие для участников АТО, теперь касаются и ООС.

Президент Петр Порошенко подписал законы, распространяющие налоговые и таможенные льготы, действующие в период антитеррористической операции (АТО) на период операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Порошенко подписал два закона, вносящие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, принятые Верховной Радой 19 июня.

Первый закон дополняет действующие нормы Таможенного кодекса относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и медицинских изделий на период ООС.

Второй закон обеспечивает продолжение действия льгот по уплате военного сбора и обложения налогом на добавленную стоимость на период ООС.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако, с целью обеспечения непрерывного периода предоставления льгот по налогообложению ввозной пошлиной предлагается распространить действие указанных положений Закона с 1 мая 2018 - начала операции Объединенных сил.
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 Теги: Порошенко, льготы, ООС

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Сегодня, 16:22 » Автор: Богдан Процив
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