Адвокат Сенцова рассказал о состоянии здоровья режиссера

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Олега Сенцова этапировали в Якутию Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова отправили отбывать наказание не в Иркутск, а в Якутию.

Защита будет добиваться экстрадиции Сенцова Об этом заявил один из его адвокатов.