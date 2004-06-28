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Раздел: Политика  
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Адвокат Сенцова рассказал о состоянии здоровья режиссера

Адвокат Сенцова рассказал о состоянии здоровья режиссераСенцов продолжает голодовку уже более 40 дней.

Украинского политзаключенного Олега Сенцова принудительно не кормят, а витамины будут ему вводить только после наступления второго кризиса со здоровьем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе.

По его словам, украинец обсуждал с начальником медчасти кормление и оно будет в том случае, если у него случится второй криз. Первый криз у Сенцова случился на 26-й день голодовки, напомнил адвокат.

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Также Динзе рассказал, что применяют в случае принудительного кормления. По его словам, в таком случае человека кормят белково-витаминной смесью, которая похожа на детское питание. Она положена тем, кто долгое время голодал и не может принимать обычную пищу. Таким образом человек выходит из голодовки.
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 Теги: Сенцов, адвокат

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Сегодня, 11:31 » Автор: Анна Мартынова
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