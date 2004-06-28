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Раздел: Политика  
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Украина и Сербия расширили безвизовое соглашение

Украина и Сербия расширили безвизовое соглашениеВ Сербии можно находится без визы 90 дней.

Сегодня, 3 июля, Украина и Сербия подписали соглашение о расширении безвизового режима, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

«Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней», - сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Подписание договоренностей состоялось в сербской столице Белграде.

Главной целью соглашения является дальнейшее упрощение поездок граждан обоих государств, что будет способствовать развитию туризма, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Таким образом, срок безвизового пребывания граждан увеличился с 30 до 90 дней в течение 180 дней.

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Соглашение вступит в силу на 30-й день с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
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 Теги: Украина, Сербия

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Сегодня, 16:23 » Автор: Анна Мартынова
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