Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Украине ужесточили наказание за незаконную вырубку леса

В Украине ужесточили наказание за незаконную вырубку леса

Похожие новости по теме

Порошенко подписал закон о запрете георгиевских лент "Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила эту ленту вне закона".

Президент внес правки в закон о декларациях Предложения Петра Порошенко в заветированный им закон об электронных декларациях обнародованы на сайте Верховной Рады.