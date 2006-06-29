Раздел: Политика
Суд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии
Также суд Крыма обязал украинца выплатить штраф 10 тысяч рублей по второму уголовному делу.
Подконтрольный России Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом из зала суда сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Кроме того, оккупационный суд назначил Балуху штраф 10 тыс. рублей (около 4 тысяч гривен) по второму уголовному делу против него.
16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационной власти РФ в Крыму, осудил Балуха до трех лет и семи месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.
Российские силовики обвинили крымчанина в "хранении боеприпасов". В свою очередь, адвокат Балуха и правозащитники заявили, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.
Читайте также: В Горловке люди травятся метаном
19 марта 2018 года Балух объявил голодовку, протестуя против вердикта оккупационного "суда".
Подконтрольный России Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом из зала суда сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Кроме того, оккупационный суд назначил Балуху штраф 10 тыс. рублей (около 4 тысяч гривен) по второму уголовному делу против него.
16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационной власти РФ в Крыму, осудил Балуха до трех лет и семи месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.
Российские силовики обвинили крымчанина в "хранении боеприпасов". В свою очередь, адвокат Балуха и правозащитники заявили, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.
Читайте также: В Горловке люди травятся метаном
19 марта 2018 года Балух объявил голодовку, протестуя против вердикта оккупационного "суда".
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