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Раздел: Политика  
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Суд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии

Суд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонииТакже суд Крыма обязал украинца выплатить штраф 10 тысяч рублей по второму уголовному делу.

Подконтрольный России Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом из зала суда сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Кроме того, оккупационный суд назначил Балуху штраф 10 тыс. рублей (около 4 тысяч гривен) по второму уголовному делу против него.

16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационной власти РФ в Крыму, осудил Балуха до трех лет и семи месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские силовики обвинили крымчанина в "хранении боеприпасов". В свою очередь, адвокат Балуха и правозащитники заявили, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.

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19 марта 2018 года Балух объявил голодовку, протестуя против вердикта оккупационного "суда".
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 Теги: Балух, колония

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Сегодня, 12:38 » Автор: Богдан Процив
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