Суд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили об угрозе жизни политических заключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Надежда Савченко заявила, что не будет подавать апелляционную жалобу на приговор российского суда, который приговорил украинку к 22 годам в колонии общего режима.