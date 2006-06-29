Раздел: Политика
Тимошенко выступила с серьезным заявлением о войне на Донбассе
Тимошенко заявила о готовящемся военном положении.
Президент Петр Порошенко намерен вводить чрезвычайное положение в Украине, чтобы не проводить выборы. Об этом в четверг, 5 июля, заявила лидер Батькивщины Юлия Тимошенко в эфире телеканала UA:Первый, сообщает пресс-служба ее политсилы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Порошенко хочет инициировать начало войны в Украине, чтобы дополнительно были захвачены территории Украины. Он хочет вводить чрезвычайное положение, чтобы не проводить в стране выборы", - подчеркнула она.
По словам Тимошенко, для реализации этого плана сейчас уже начался переговорный процесс власти с теми, кто якобы возглавляет фейковые ДНР и ЛНР, кто оккупировал часть Донбасса.
"Окружение президента и сам президент имеют дружеские отношения с тем, кто якобы возглавляет фейковые ЛНР и ДНР", - заявила политик.
Тимошенко также напомнила, что на сегодня самая большая контрабанда идет именно через оккупированные территории и наибольшая коррупция - на войне.
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"Зарабатывание денег на войне происходит совместно: украинская высшая власть вместе с теми, кто оккупировал территории Украины", - подчеркнула она.
Президент Петр Порошенко намерен вводить чрезвычайное положение в Украине, чтобы не проводить выборы. Об этом в четверг, 5 июля, заявила лидер Батькивщины Юлия Тимошенко в эфире телеканала UA:Первый, сообщает пресс-служба ее политсилы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Порошенко хочет инициировать начало войны в Украине, чтобы дополнительно были захвачены территории Украины. Он хочет вводить чрезвычайное положение, чтобы не проводить в стране выборы", - подчеркнула она.
По словам Тимошенко, для реализации этого плана сейчас уже начался переговорный процесс власти с теми, кто якобы возглавляет фейковые ДНР и ЛНР, кто оккупировал часть Донбасса.
"Окружение президента и сам президент имеют дружеские отношения с тем, кто якобы возглавляет фейковые ЛНР и ДНР", - заявила политик.
Тимошенко также напомнила, что на сегодня самая большая контрабанда идет именно через оккупированные территории и наибольшая коррупция - на войне.
Читайте также: Депутаты отказываются голосовать за новых членов ЦИК
"Зарабатывание денег на войне происходит совместно: украинская высшая власть вместе с теми, кто оккупировал территории Украины", - подчеркнула она.
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