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Раздел: Политика  
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Тимошенко выступила с серьезным заявлением о войне на Донбассе

Тимошенко выступила с серьезным заявлением о войне на ДонбассеТимошенко заявила о готовящемся военном положении.

Президент Петр Порошенко намерен вводить чрезвычайное положение в Украине, чтобы не проводить выборы. Об этом в четверг, 5 июля, заявила лидер Батькивщины Юлия Тимошенко в эфире телеканала UA:Первый, сообщает пресс-служба ее политсилы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Порошенко хочет инициировать начало войны в Украине, чтобы дополнительно были захвачены территории Украины. Он хочет вводить чрезвычайное положение, чтобы не проводить в стране выборы", - подчеркнула она.

По словам Тимошенко, для реализации этого плана сейчас уже начался переговорный процесс власти с теми, кто якобы возглавляет фейковые ДНР и ЛНР, кто оккупировал часть Донбасса.

"Окружение президента и сам президент имеют дружеские отношения с тем, кто якобы возглавляет фейковые ЛНР и ДНР", - заявила политик.

Тимошенко также напомнила, что на сегодня самая большая контрабанда идет именно через оккупированные территории и наибольшая коррупция - на войне.

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"Зарабатывание денег на войне происходит совместно: украинская высшая власть вместе с теми, кто оккупировал территории Украины", - подчеркнула она.

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 Теги: Тимошенко, военное положение, видео

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Сегодня, 13:51 » Автор: Богдан Процив
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