Раздел: Политика
Рада перед каникулами не планирует обновлять ЦИК
Вопрос о новом составе Центральной избирательной комиссии не включен в последнюю пленарную неделю восьмой сессии.
Депутаты не включили вопрос обновления состава Центризбиркома в повестку дня последней пленарной недели восьмой сессии. Об этом свидетельствует повестка дня на 10-13 июля на сайте ВРУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, на этой неделе Рада намерена рассмотреть блок аграрных вопросов, усиления соцзащиты военнослужащих и создать Учреждение бизнес-омбудсмена.
Во вторник, 10 июля, депутаты намерены начать работу с законопроекта о защите предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников госконцерна Укроборонпром от выплаты пени компаниям государства-агрессора. Далее - блок аграрной политики, в частности законопроект об основных принципах и требованиях к органическому производству органической продукции во втором чтении и об отмене действия законов о государственном регулировании производства и продажи сахара.
В среду, 11 июля, депутаты запланировали включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления о проведении Всеукраинской Эстафеты Единения по случаю 100-летия провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
В четверг, 12 июля, депутаты планируют уделить внимание законопроектам о военнослужащих - в частности, о повышении соцзащиты, а также об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время службы в ВСУ. На рассмотрении в первом чтении - законопроект о накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Также на этот день запланировано рассмотрение ратификаций - в том числе соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве о преступлениях, связанных со сбитым самолетом рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года. Среди ратификаций также соглашение с Турцией о взаимной защите инвестиций, с Португалией - об экономическом сотрудничестве, с США - о применении положений американского закона "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA).
Парламентарии намерены включить в повестку дня и принять решение об изменении закона о госбюджете на 2018 год. Также планируется рассмотреть законопроект о Госбюро расследований.
В пленарную пятницу, 13 июля, состоится Час вопросов к правительству и объявление о закрытии восьмой сессии.
Последний рабочий день депутатов – 20 июля. Последнюю неделю парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.
Читайте также: Порошенко призвал украинцев и поляков ко взаимному прощению
Следующая, девятая, сессия начнется 4 сентября и завершится 18 января 2019 года.
Депутаты не включили вопрос обновления состава Центризбиркома в повестку дня последней пленарной недели восьмой сессии. Об этом свидетельствует повестка дня на 10-13 июля на сайте ВРУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, на этой неделе Рада намерена рассмотреть блок аграрных вопросов, усиления соцзащиты военнослужащих и создать Учреждение бизнес-омбудсмена.
Во вторник, 10 июля, депутаты намерены начать работу с законопроекта о защите предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников госконцерна Укроборонпром от выплаты пени компаниям государства-агрессора. Далее - блок аграрной политики, в частности законопроект об основных принципах и требованиях к органическому производству органической продукции во втором чтении и об отмене действия законов о государственном регулировании производства и продажи сахара.
В среду, 11 июля, депутаты запланировали включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления о проведении Всеукраинской Эстафеты Единения по случаю 100-летия провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
В четверг, 12 июля, депутаты планируют уделить внимание законопроектам о военнослужащих - в частности, о повышении соцзащиты, а также об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время службы в ВСУ. На рассмотрении в первом чтении - законопроект о накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Также на этот день запланировано рассмотрение ратификаций - в том числе соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве о преступлениях, связанных со сбитым самолетом рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года. Среди ратификаций также соглашение с Турцией о взаимной защите инвестиций, с Португалией - об экономическом сотрудничестве, с США - о применении положений американского закона "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA).
Парламентарии намерены включить в повестку дня и принять решение об изменении закона о госбюджете на 2018 год. Также планируется рассмотреть законопроект о Госбюро расследований.
В пленарную пятницу, 13 июля, состоится Час вопросов к правительству и объявление о закрытии восьмой сессии.
Последний рабочий день депутатов – 20 июля. Последнюю неделю парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.
Читайте также: Порошенко призвал украинцев и поляков ко взаимному прощению
Следующая, девятая, сессия начнется 4 сентября и завершится 18 января 2019 года.
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