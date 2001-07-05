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Рада перед каникулами не планирует обновлять ЦИК

Рада перед каникулами не планирует обновлять ЦИКВопрос о новом составе Центральной избирательной комиссии не включен в последнюю пленарную неделю восьмой сессии.

Депутаты не включили вопрос обновления состава Центризбиркома в повестку дня последней пленарной недели восьмой сессии. Об этом свидетельствует повестка дня на 10-13 июля на сайте ВРУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, на этой неделе Рада намерена рассмотреть блок аграрных вопросов, усиления соцзащиты военнослужащих и создать Учреждение бизнес-омбудсмена.

Во вторник, 10 июля, депутаты намерены начать работу с законопроекта о защите предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников госконцерна Укроборонпром от выплаты пени компаниям государства-агрессора. Далее - блок аграрной политики, в частности законопроект об основных принципах и требованиях к органическому производству органической продукции во втором чтении и об отмене действия законов о государственном регулировании производства и продажи сахара.

В среду, 11 июля, депутаты запланировали включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления о проведении Всеукраинской Эстафеты Единения по случаю 100-летия провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

В четверг, 12 июля, депутаты планируют уделить внимание законопроектам о военнослужащих - в частности, о повышении соцзащиты, а также об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время службы в ВСУ. На рассмотрении в первом чтении - законопроект о накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Также на этот день запланировано рассмотрение ратификаций - в том числе соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве о преступлениях, связанных со сбитым самолетом рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года. Среди ратификаций также соглашение с Турцией о взаимной защите инвестиций, с Португалией - об экономическом сотрудничестве, с США - о применении положений американского закона "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA).

Парламентарии намерены включить в повестку дня и принять решение об изменении закона о госбюджете на 2018 год. Также планируется рассмотреть законопроект о Госбюро расследований.

В пленарную пятницу, 13 июля, состоится Час вопросов к правительству и объявление о закрытии восьмой сессии.

Последний рабочий день депутатов – 20 июля. Последнюю неделю парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

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Следующая, девятая, сессия начнется 4 сентября и завершится 18 января 2019 года.
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 Теги: Рада, ЦИК

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Сегодня, 15:17 » Автор: Богдан Процив
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