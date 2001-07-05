Раздел: Политика
Порошенко прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина
По словам Порошенко, сейчас не время ослабить давление на Россию.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина подтвердит, что Украина находится на переднем крае европейской и трансатлантической политики.
В статье для Financial Times Порошенко также отметил, что желает Трампу "успехов в его попытках вернуть Путина в строй", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится", - пишет Порошенко.
Он также отмечает, что встреча Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета.
По словам Порошенко, проблемы, стоящие перед Украиной, в настоящее время огромны, "но сейчас не время ослабить давление на Россию".
"Сделать это было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы… В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена для России за ее агрессию будет расти до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения и не закончится оккупация Крыма и Донбасса. Настало время для конкретных действий", - подчеркнул украинский президент.
Читайте также: В Украине может появиться проблема с нелегальными мигрантами
Встреча президентов РФ и США состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Во время переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, в частности, ситуацию в Украине.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина подтвердит, что Украина находится на переднем крае европейской и трансатлантической политики.
В статье для Financial Times Порошенко также отметил, что желает Трампу "успехов в его попытках вернуть Путина в строй", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится", - пишет Порошенко.
Он также отмечает, что встреча Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета.
По словам Порошенко, проблемы, стоящие перед Украиной, в настоящее время огромны, "но сейчас не время ослабить давление на Россию".
"Сделать это было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы… В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена для России за ее агрессию будет расти до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения и не закончится оккупация Крыма и Донбасса. Настало время для конкретных действий", - подчеркнул украинский президент.
Читайте также: В Украине может появиться проблема с нелегальными мигрантами
Встреча президентов РФ и США состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Во время переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, в частности, ситуацию в Украине.
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