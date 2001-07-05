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Раздел: Политика  
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Столтенберг назвал Украину ближайшим партнером НАТО

Столтенберг назвал Украину ближайшим партнером НАТОСевероатлантический альянс намерен и дальше поддерживать своих ближайших партнеров - Украину и Грузию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия, как ближайшие партнеры Альянса будут получать политическую и практическую поддержку. Об этом он сказал во вторник, 10 июля, на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.

"В четверг мы встретимся с президентами Грузии и Украины. Вместе мы будем решать региональные проблемы, вопросы оборонных реформ стран и постоянной поддержки НАТО", - сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек отметил, что Североатлантический альянс доволен тем, как Грузия адаптирует стандарты Альянса, и подтверждает решение о том, что однажды эта страна вступит в НАТО.

"Я уверен, что страны-члены Альянса уже завтра признают прогресс Грузии. Грузия демонстрирует хороший прогресс", - сказал Столтенберг.

Напомним, отдельная встреча лидеров НАТО с участием президента Петра Порошенко не состоится из-за вето Венгрии. Будапешт дал согласие на встречу в формате Украина-Грузия-НАТО.

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Как известно, Грузия, как и Украина, получила статус аспиранта в НАТО, что дает возможность быть приглашенными (пока только возможность) к участию в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе. Однако и участие в ПДЧ не гарантирует им членства в организации.
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 Теги: НАТО, Украина

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Сегодня, 16:42 » Автор: Богдан Процив
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