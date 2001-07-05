Раздел: Политика
Столтенберг назвал Украину ближайшим партнером НАТО
Североатлантический альянс намерен и дальше поддерживать своих ближайших партнеров - Украину и Грузию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия, как ближайшие партнеры Альянса будут получать политическую и практическую поддержку. Об этом он сказал во вторник, 10 июля, на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
"В четверг мы встретимся с президентами Грузии и Украины. Вместе мы будем решать региональные проблемы, вопросы оборонных реформ стран и постоянной поддержки НАТО", - сказал Столтенберг.
Кроме того, генсек отметил, что Североатлантический альянс доволен тем, как Грузия адаптирует стандарты Альянса, и подтверждает решение о том, что однажды эта страна вступит в НАТО.
"Я уверен, что страны-члены Альянса уже завтра признают прогресс Грузии. Грузия демонстрирует хороший прогресс", - сказал Столтенберг.
Напомним, отдельная встреча лидеров НАТО с участием президента Петра Порошенко не состоится из-за вето Венгрии. Будапешт дал согласие на встречу в формате Украина-Грузия-НАТО.
Читайте также: Порошенко прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина
Как известно, Грузия, как и Украина, получила статус аспиранта в НАТО, что дает возможность быть приглашенными (пока только возможность) к участию в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе. Однако и участие в ПДЧ не гарантирует им членства в организации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия, как ближайшие партнеры Альянса будут получать политическую и практическую поддержку. Об этом он сказал во вторник, 10 июля, на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
"В четверг мы встретимся с президентами Грузии и Украины. Вместе мы будем решать региональные проблемы, вопросы оборонных реформ стран и постоянной поддержки НАТО", - сказал Столтенберг.
Кроме того, генсек отметил, что Североатлантический альянс доволен тем, как Грузия адаптирует стандарты Альянса, и подтверждает решение о том, что однажды эта страна вступит в НАТО.
"Я уверен, что страны-члены Альянса уже завтра признают прогресс Грузии. Грузия демонстрирует хороший прогресс", - сказал Столтенберг.
Напомним, отдельная встреча лидеров НАТО с участием президента Петра Порошенко не состоится из-за вето Венгрии. Будапешт дал согласие на встречу в формате Украина-Грузия-НАТО.
Читайте также: Порошенко прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина
Как известно, Грузия, как и Украина, получила статус аспиранта в НАТО, что дает возможность быть приглашенными (пока только возможность) к участию в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе. Однако и участие в ПДЧ не гарантирует им членства в организации.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
90
0
Также советуем посмотреть
- Чемпионат мира по футболу: болеть – не болеть
- «Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
- Сеть в восторге от Лукашенко, распевающего песни Повалий
- Боевики обстреляли Золотое-4
- Это вам не гол на ЧМ-2018 забить
- Сеть повеселил танец в вышиванках детей из Намибии
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
Оставьте свой комментарий