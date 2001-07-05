Столтенберг назвал Украину ближайшим партнером НАТО

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Столтенберг оценил шансы Украины на вступление в НАТО.

Украина должна идти в НАТО с помощью "субстантивного партнерства", считает генсек Альянса.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что ни одна страна не имеет права влиять на процесс принятия решения Киевом о членстве в альянсе.