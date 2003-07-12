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Раздел: Политика  
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Порошенко сделал новое серьезное заявление о войне на Донбассе

Порошенко сделал новое серьезное заявление о войне на ДонбассеПорошенко жестко высказался о действиях России.

На Донбассе идет настоящая война из-за агрессии Российской Федерации против Украины, от которой продолжают гибнут украинские военные и мирные граждане.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Он подчеркнул, что кое-кто пытается изобразить ситуацию на Востоке Украины как замороженный конфликт, однако там идет настоящая война.

Это реальная горячая война из-за российской агрессии на Востоке моей страны. Это суверенная украинская территория, и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев, – подчеркнул Порошенко.

Также глава государства сказал, что наконец в мире начали признавать Российскую Федерацию агрессором не только на словах, но и в документах.

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"Россия – агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах этого Саммита НАТО, что агрессивные действия России привели к этой ситуации. И это общее понимание, что это Россия и это агрессия", – подчеркнул Президент.
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 Теги: Порошенко, война на Донбассе

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Сегодня, 14:47 » Автор: Богдан Процив
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