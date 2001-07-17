Раздел: Политика
В ЕС одобрили санкции против причастных к строительству Керченского моста
Решение было принято на саммите Украина-ЕС.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о решении ЕС ввести индивидуальные санкции в отношении шестерых особ, причастных к незаконному строительству Керченского моста.
Об этом президент Украины сообщил в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - написал Порошенко в Facebook.
15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крыму.
Запуск моста состоялся на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открывается одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону.
Разрешенная скорость движения - 90 км/ч.
Стоимость строительства составила 6,9 млрд. руб. Пропускная способность перехода - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.
Движение поездов откроется позже - в 2019 году.
Читайте также: У Путина есть три цели в Украине, - военный эксперт
Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о решении ЕС ввести индивидуальные санкции в отношении шестерых особ, причастных к незаконному строительству Керченского моста.
Об этом президент Украины сообщил в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - написал Порошенко в Facebook.
15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крыму.
Запуск моста состоялся на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открывается одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону.
Разрешенная скорость движения - 90 км/ч.
Стоимость строительства составила 6,9 млрд. руб. Пропускная способность перехода - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.
Движение поездов откроется позже - в 2019 году.
Читайте также: У Путина есть три цели в Украине, - военный эксперт
Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
163
0
Также советуем посмотреть
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
Оставьте свой комментарий