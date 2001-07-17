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Раздел: Политика  
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В ЕС одобрили санкции против причастных к строительству Керченского моста

В ЕС одобрили санкции против причастных к строительству Керченского мостаРешение было принято на саммите Украина-ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о решении ЕС ввести индивидуальные санкции в отношении шестерых особ, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

Об этом президент Украины сообщил в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - написал Порошенко в Facebook.

15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крыму.

Запуск моста состоялся на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открывается одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону.

Разрешенная скорость движения - 90 км/ч.

Стоимость строительства составила 6,9 млрд. руб. Пропускная способность перехода - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.

Движение поездов откроется позже - в 2019 году.

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Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
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 Теги: санкции, Керченский мост

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Сегодня, 14:53 » Автор: Богдан Процив
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