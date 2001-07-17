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Раздел: Политика  
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Порошенко наложил вето на закон против вырубки лесов

Порошенко наложил вето на закон против вырубки лесовПрезидент вернул в парламент законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

Президент Петр Порошенко наложил вето на законопроект, касающийся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала. Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект (№5495) в понедельник, 23 июля, возвращен с предложениями президента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В то же время сами предложения президента к проекту закона в данный момент отсутствуют.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.

Принятый закон предусматривает увеличение объема годовой заготовки лесоматериалов с 20 млн кубических метров до 25 миллионов.

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В Уголовном кодексе Украины теперь будет новая статья №201-1 о незаконном вывозе лесоматериалов (в частности, необработанных), пиломатериалов ценных и редких пород деревьев. Контрабанда всех этих товаров будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
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 Теги: Порошенко, вырубка леса

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Сегодня, 14:35 » Автор: Богдан Процив
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