Раздел: Политика
Курт Волкер отверг возможность референдума на Донбассе
Без контроля Украины над территориями нынешних "республик" люди живут в опасной ситуации, отметил американский дипломат.
Референдум на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса невозможен. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью 112 Украина во вторник, 24 июля.
"Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение", – сказал американский дипломат.
Волкер отметил, что без контроля Украины над территориями нынешних "республик" люди живут в опасной ситуации.
"Люди не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов", – заявил дипломат.
Напомним, 20 июля стало известно, что президент России Владимир Путин сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум, чтобы разрешить конфликт на Донбассе.
Читайте также: Канада вооружит украинских снайперов
В тот же день Госдеп США заявил, что Вашингтон не рассматривает законной возможности для проведения референдума на части территории Донбасса, пока она находится не под контролем правительства Украины. И любые попытки провести такой плебисцит будут считаться нелегитимными.
Референдум на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса невозможен. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью 112 Украина во вторник, 24 июля.
"Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение", – сказал американский дипломат.
Волкер отметил, что без контроля Украины над территориями нынешних "республик" люди живут в опасной ситуации.
"Люди не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов", – заявил дипломат.
Напомним, 20 июля стало известно, что президент России Владимир Путин сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум, чтобы разрешить конфликт на Донбассе.
Читайте также: Канада вооружит украинских снайперов
В тот же день Госдеп США заявил, что Вашингтон не рассматривает законной возможности для проведения референдума на части территории Донбасса, пока она находится не под контролем правительства Украины. И любые попытки провести такой плебисцит будут считаться нелегитимными.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
160
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
Оставьте свой комментарий