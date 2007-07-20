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Курт Волкер отверг возможность референдума на Донбассе

Курт Волкер отверг возможность референдума на ДонбассеБез контроля Украины над территориями нынешних "республик" люди живут в опасной ситуации, отметил американский дипломат.

Референдум на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса невозможен. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью 112 Украина во вторник, 24 июля.

"Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение", – сказал американский дипломат.

Волкер отметил, что без контроля Украины над территориями нынешних "республик" люди живут в опасной ситуации.

"Люди не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов", – заявил дипломат.

Напомним, 20 июля стало известно, что президент России Владимир Путин сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум, чтобы разрешить конфликт на Донбассе.

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В тот же день Госдеп США заявил, что Вашингтон не рассматривает законной возможности для проведения референдума на части территории Донбасса, пока она находится не под контролем правительства Украины. И любые попытки провести такой плебисцит будут считаться нелегитимными.
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 Теги: референдум, Донбасс

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Сегодня, 19:04 » Автор: Богдан Процив
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