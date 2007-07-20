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Раздел: Политика  
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Савченко рассказала, что теряет зрение

Савченко рассказала, что теряет зрениеПо ее словам, когда она заходит в Апелляционный суд, где такие красивые панорамные окна, старается смотреть вдаль.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержение государственной власти, портит зрение в камере следственного изолятора.

Об этом она рассказала в Апелляционном суде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Когда находишься в тюрьме, у тебя камера обычно от 5 до 7 метров. И зрение привыкает к ближнему расстоянию. Ты теряешь зрение, у тебя развивается близорукость, потому что ты не можешь смотреть далеко", – отметила Савченко.

По ее словам, когда она заходит в Апелляционный суд, где такие красивые панорамные окна, старается смотреть вдаль.

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"Когда смотришь вдаль, концентрируешься на антенне, строительном кране, на какие ветвях дерева, таким образом можно вытянуть зрение. И он восстанавливается снова. Поэтому я здесь ловлю момент", – сообщила подозреваемая.
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 Теги: Савченко, зрение

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Сегодня, 14:37 » Автор: Богдан Процив
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