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Раздел: Политика  
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Порошенко пойдет на второй президентский срок

Порошенко пойдет на второй президентский срокКоманда президента уже начинает избирательную кампанию.

Президент Украины Петр Порошенко объявит о своих планах баллотироваться на второй срок в должности не ранее 24 августа. Однако команда действующего главы государства уже начинает избирательную кампанию.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из соратников Порошенко подтвердил то, команда президента уже начинает избирательную кампанию, а вопрос участия нынешнего главы государства на выборах – решён.

До этого другой собеседник издания из команды Порошенко отмечал, что решение президента об участии в выборах зависит от рейтинга в социологических опросах непосредственно перед стартом кампании.

В то же время в Администрации президента сообщают, что на сегодня ни один из соцопросов не показывают рейтинг Порошенко ниже 6%. При том, что показатели всех лидеров электоральной предпочтений, включая самого президента, отличаются в пределах статистической погрешности.

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Члены президентской команды убеждены, что учитывая незначительный разрыв между потенциальными кандидатами, который показывают соцопросы, бороться за второй срок стоит. Как утверждает один из собеседников издания, сам Порошенко заявит о намерении баллотироваться в президенты на старте избирательной гонки – не ранее Дня независимости, после 24 августа.
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 Теги: Порошенко

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Сегодня, 10:45 » Автор: Богдан Процив
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