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Волкер подчеркнул необходимость масштабной миротворческой миссии на Донбассе

Волкер подчеркнул необходимость масштабной миротворческой миссии на ДонбассеСША и Украина предложили разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул необходимость масштабной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом Волкер заявил в интервью украинской службе Голоса Америки.

Спецпредставитель отметил, что 26 июля в Берлине встретятся политдиректора МИД стран "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины. На этой встрече будут говорить в частности о том, как должна выглядеть миротворческая операция ООН.

"Россия предложила идею, чтобы ООН обеспечила защиту мониторинговой миссии ОБСЕ. Впрочем, по мнению США, Германии, Франции и Украины, должна быть настоящая миротворческая миссия, чтобы обеспечить безопасность на более широком уровне. Надеюсь, мы сможем обсудить именно этот формат миротворческой миссии", - подчеркнул Волкер.

Дипломат добавил, что идея развертывания миротворческой миссии ООН будет успешной только в случае, если Россия решит закончить конфликт и выведет свои войска.

"Мы очень много думали над процессом ( с коллегами из Франции и Германии - Ред.). Вскоре я буду говорить с российскими коллегами, чтобы передать им наши идеи", - заявил спецпредставитель.

Волкер также рассказал, что встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым состоится после встречи политдиректоров МИД стран "нормандской четверки".

США и Украина предложили разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

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Несколько стран уже согласились принять участие в миротворческой миссии.
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 Теги: Волкер, миротворцы, Донбасс

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Сегодня, 14:04 » Автор: Богдан Процив
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