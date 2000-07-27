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Раздел: Политика  
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В США поддержали выделение 250 млн долларов помощи Украине

В США поддержали выделение 250 млн долларов помощи УкраинеИз указанной суммы 50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи касательно безопасности Украине, определена в объеме 250 млн долларов. Из указанной суммы 50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений", – говорится в сообщении.

К документу добавлены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".

Он предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

В частности, Государственному департаменту поручено подать в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности, чтобы искать новые направления взаимодействия и поддержки.

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Позже проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен поддержать Сенат и должны передать на подпись президенту.
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 Теги: США, Украина

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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