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Раздел: Политика  
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Адвокат Януковича вновь сорвал дебаты

Адвокат Януковича вновь сорвал дебатыГосадвокат потребовал времени на ознакомление с материалами дела.

Адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виктор Овсянников, назначенный ему центром бесплатной правовой помощи, а также новый платный адвокат Александр Байдик сорвали дебаты, которые должны были начаться в Оболонском районном суде Киева.

Овсянников пришел на заседание в среду, 1 августа, и стал требовать достаточного количества времени для ознакомления с материалами дела. Адвокат сказал, что следил за процессом по телевидению, но абсолютно не знаком с материалам уголовного производства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Прокурор все это время читал позицию обвинения, а суд никак не реагировал на заявления адвоката.

Тогда оба адвоката просто ушли с заседания, а суд был вынужден объявить перерыв до 14:00.

"Центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи будет проинформирован о том, что защитник, назначенный за счет государства, без разрешения суда покинул зал судебного заседания. Суд обратится с просьбой или обеспечить его прибытие на судебное заседание, или выполнить решение суда и назначить защитника, который будет руководствоваться нормами закона и защищать Виктора Федоровича Януковича, а не устраивать то, что мы видели", - заявил судья Владислав Девятко.

Напомним, 31 июля Оболонский районный суд Киева назначил бывшему президенту Виктору Януковичу государственного защитника в связи с отказом его адвокатов участвовать в дебатах. Такое решение принято судом в связи с самоустранением четырех адвокатов экс-президента от участия в дебатах.

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17 июля Оболонский районный суд Киева отменил допрос свидетелей и заявил, что переходит к судебным дебатам по делу Януковича, обвиняемого в госизмене.
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 Теги: Янукович, адвокат, суд

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Сегодня, 11:08 » Автор: Богдан Процив
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