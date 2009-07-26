Раздел: Политика
Адвокат Януковича вновь сорвал дебаты
Госадвокат потребовал времени на ознакомление с материалами дела.
Адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виктор Овсянников, назначенный ему центром бесплатной правовой помощи, а также новый платный адвокат Александр Байдик сорвали дебаты, которые должны были начаться в Оболонском районном суде Киева.
Овсянников пришел на заседание в среду, 1 августа, и стал требовать достаточного количества времени для ознакомления с материалами дела. Адвокат сказал, что следил за процессом по телевидению, но абсолютно не знаком с материалам уголовного производства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Прокурор все это время читал позицию обвинения, а суд никак не реагировал на заявления адвоката.
Тогда оба адвоката просто ушли с заседания, а суд был вынужден объявить перерыв до 14:00.
"Центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи будет проинформирован о том, что защитник, назначенный за счет государства, без разрешения суда покинул зал судебного заседания. Суд обратится с просьбой или обеспечить его прибытие на судебное заседание, или выполнить решение суда и назначить защитника, который будет руководствоваться нормами закона и защищать Виктора Федоровича Януковича, а не устраивать то, что мы видели", - заявил судья Владислав Девятко.
Напомним, 31 июля Оболонский районный суд Киева назначил бывшему президенту Виктору Януковичу государственного защитника в связи с отказом его адвокатов участвовать в дебатах. Такое решение принято судом в связи с самоустранением четырех адвокатов экс-президента от участия в дебатах.
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17 июля Оболонский районный суд Киева отменил допрос свидетелей и заявил, что переходит к судебным дебатам по делу Януковича, обвиняемого в госизмене.
Адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виктор Овсянников, назначенный ему центром бесплатной правовой помощи, а также новый платный адвокат Александр Байдик сорвали дебаты, которые должны были начаться в Оболонском районном суде Киева.
Овсянников пришел на заседание в среду, 1 августа, и стал требовать достаточного количества времени для ознакомления с материалами дела. Адвокат сказал, что следил за процессом по телевидению, но абсолютно не знаком с материалам уголовного производства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Прокурор все это время читал позицию обвинения, а суд никак не реагировал на заявления адвоката.
Тогда оба адвоката просто ушли с заседания, а суд был вынужден объявить перерыв до 14:00.
"Центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи будет проинформирован о том, что защитник, назначенный за счет государства, без разрешения суда покинул зал судебного заседания. Суд обратится с просьбой или обеспечить его прибытие на судебное заседание, или выполнить решение суда и назначить защитника, который будет руководствоваться нормами закона и защищать Виктора Федоровича Януковича, а не устраивать то, что мы видели", - заявил судья Владислав Девятко.
Напомним, 31 июля Оболонский районный суд Киева назначил бывшему президенту Виктору Януковичу государственного защитника в связи с отказом его адвокатов участвовать в дебатах. Такое решение принято судом в связи с самоустранением четырех адвокатов экс-президента от участия в дебатах.
Читайте также: БПП сформировал предвыборный штаб для Порошенко
17 июля Оболонский районный суд Киева отменил допрос свидетелей и заявил, что переходит к судебным дебатам по делу Януковича, обвиняемого в госизмене.
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