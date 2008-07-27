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Досудебное расследование по делу Савченко и Рубана завершено

Досудебное расследование по делу Савченко и Рубана завершеноАдвокат заявил, что вопреки закону, защите предоставят материалы для ознакомления только через две недели.

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в среду, 1 августа сообщает УНН со ссылкой на адвоката Рубана Валентина Рыбина.

"Нам сообщили в понедельник о том, что досудебное расследование действительно завершено, и завершено оно в понедельник. Материалы досудебного расследования нам предоставят с 13 августа. Пока материалы нам не предоставили", - сказал адвокат.

Рыбин уточнил, что речь идет об уголовном производстве в отношении Рубана и Савченко.

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Отвечая на вопрос о том, почему материалы дела должны предоставить для ознакомления только с 13 августа, адвокат сказал: "На самом деле, это некая новелла, потому что после получения сообщения о завершении досудебного расследования сторона защиты может в любой момент ознакомиться с материалами производства".
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 Теги: Савченко, расследование

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Сегодня, 18:00 » Автор: Богдан Процив
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