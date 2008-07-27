Раздел: Политика
Досудебное расследование по делу Савченко и Рубана завершено
Адвокат заявил, что вопреки закону, защите предоставят материалы для ознакомления только через две недели.
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в среду, 1 августа сообщает УНН со ссылкой на адвоката Рубана Валентина Рыбина.
"Нам сообщили в понедельник о том, что досудебное расследование действительно завершено, и завершено оно в понедельник. Материалы досудебного расследования нам предоставят с 13 августа. Пока материалы нам не предоставили", - сказал адвокат.
Рыбин уточнил, что речь идет об уголовном производстве в отношении Рубана и Савченко.
Читайте также: Все больше украинцев хотят видеть во власти новые лица
Отвечая на вопрос о том, почему материалы дела должны предоставить для ознакомления только с 13 августа, адвокат сказал: "На самом деле, это некая новелла, потому что после получения сообщения о завершении досудебного расследования сторона защиты может в любой момент ознакомиться с материалами производства".
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в среду, 1 августа сообщает УНН со ссылкой на адвоката Рубана Валентина Рыбина.
"Нам сообщили в понедельник о том, что досудебное расследование действительно завершено, и завершено оно в понедельник. Материалы досудебного расследования нам предоставят с 13 августа. Пока материалы нам не предоставили", - сказал адвокат.
Рыбин уточнил, что речь идет об уголовном производстве в отношении Рубана и Савченко.
Читайте также: Все больше украинцев хотят видеть во власти новые лица
Отвечая на вопрос о том, почему материалы дела должны предоставить для ознакомления только с 13 августа, адвокат сказал: "На самом деле, это некая новелла, потому что после получения сообщения о завершении досудебного расследования сторона защиты может в любой момент ознакомиться с материалами производства".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
67
0
Также советуем посмотреть
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
- Покупай слухи, продавай факты
- "Скрепоносцы, они такие": в Сети подняли на смех российских туристов
- О «зраде» на валютном рынке
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
- Россиянам объявлен пенсионный дефолт
- "А гном идет купаться": пользователи Сети высмеяли новое фото Медведева
- Чи відбудеться «розмін» Донбасу на Крим
- За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
- Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
- "Неси пенсию, крошка": в Сети стебутся над украинской поп-звездой
- Супрун поставила "диагноз" российскому МИД
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
Оставьте свой комментарий