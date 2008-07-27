Раздел: Политика
Медведчук не является фигурантом дела Савченко
Доказательств, чтобы предоставить Медведчуку любой другой статус, кроме свидетеля, у следствия нет.
Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук не имеет статуса в деле о подготовке теракта народным депутатом Надеждой Савченко.
Об этом на пресс-конференции в среду рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
В марте 2018 года Луценко выразил уверенность, что Надежда Савченко и Владимир Рубан, планируя теракты, координировались неким "кукловодом", который связан с "Украинским выбором".
Однако за четыре месяца, которые прошли с этого времени, следствие не смогло доказать, что это был Медведчук.
"Достаточных доказательств, чтобы предоставить Медведчуку любой другой статус, кроме свидетеля, у следствия нет. Мы тщательно изучаем связи Надежды Савченко еще в 90-х годах с околомедведчуковскими общественными структурами, тщательно изучаем связи с господином Медведчуком связанных с ней лиц. Но пока что у следствия нет доказательств, которыми я мог бы оперировать в настоящий момент", - заявил Луценко.
Напомним, 8 марта 2018 года Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.
По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.
22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.
Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).
Читайте также: Луценко предложил отменить звание Героя Украины
2 августа 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по делу Савченко-Рубана завершено.
Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук не имеет статуса в деле о подготовке теракта народным депутатом Надеждой Савченко.
Об этом на пресс-конференции в среду рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
В марте 2018 года Луценко выразил уверенность, что Надежда Савченко и Владимир Рубан, планируя теракты, координировались неким "кукловодом", который связан с "Украинским выбором".
Однако за четыре месяца, которые прошли с этого времени, следствие не смогло доказать, что это был Медведчук.
"Достаточных доказательств, чтобы предоставить Медведчуку любой другой статус, кроме свидетеля, у следствия нет. Мы тщательно изучаем связи Надежды Савченко еще в 90-х годах с околомедведчуковскими общественными структурами, тщательно изучаем связи с господином Медведчуком связанных с ней лиц. Но пока что у следствия нет доказательств, которыми я мог бы оперировать в настоящий момент", - заявил Луценко.
Напомним, 8 марта 2018 года Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.
По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.
22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.
Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).
Читайте также: Луценко предложил отменить звание Героя Украины
2 августа 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по делу Савченко-Рубана завершено.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
69
0
Также советуем посмотреть
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
- На Донбассе ранены трое военных
- Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов
- "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
- Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
- "Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
- Олег Ляшко выбрал в помощники экс-регионалов
- Хохот до упаду: свежая подборка "убойных" анекдотов
- Оккупированный Крым посетили бизнесмены из Европы
- Веселые фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
Оставьте свой комментарий