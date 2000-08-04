Раздел: Политика
Суд вынес решение о продлении меры пресечения Вышинскому
Сначала было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.
Херсонский апелляционный суд в понедельник, 6 августа, вынес решение о продлении меры пресечения руководителю РИА hronika.info/ukraina/">Новости Украины Кириллу Вышинскому в виде содержания под стражей до 8 сентября 2018 года. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В удовлетворении апелляции частично отказано", - сообщили агентству в прокуратуре Крыма и объяснили, что сначала было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.
Ранее сообщалось, что суд перенес на 6 августа слушания апелляции в связи с неявкой одного из адвокатов.
Напомним, правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена.
16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.
6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему.
Читайте также: МИД Украины выразило протест в связи с визитом Путина в Крым
11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания Вышинского под стражей.
Херсонский апелляционный суд в понедельник, 6 августа, вынес решение о продлении меры пресечения руководителю РИА hronika.info/ukraina/">Новости Украины Кириллу Вышинскому в виде содержания под стражей до 8 сентября 2018 года. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В удовлетворении апелляции частично отказано", - сообщили агентству в прокуратуре Крыма и объяснили, что сначала было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.
Ранее сообщалось, что суд перенес на 6 августа слушания апелляции в связи с неявкой одного из адвокатов.
Напомним, правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена.
16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.
6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему.
Читайте также: МИД Украины выразило протест в связи с визитом Путина в Крым
11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания Вышинского под стражей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
40
0
Также советуем посмотреть
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
- Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
- Как нас обманывают в Facebook
- На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
- Сеть насмешила жительница Запорожья, вышедшая за покупками в одном белье
- Про авторитет адвокатури
- Кто убил Орхана Джемаля
- Безработный потратил 1,4 млрд евро на домик из купюр
- В Сети потешаются над двойниками Путина в Крыму
- Про що каже паніка в РПЦ
- Полиция сообщила подробности убийства военного в Лисичанске
- Россиянам предложили забавную кандидатуру в помощницы Сигалу
- Історія Голокосту: «Змарнований шанс»
- В соцсетях шутят над надписью, адресованной "фанатам" Путина в Бердянске
- За сутки в зоне ООС ранены двое военных
- Путин посетил аннексированный Севастополь
- В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
- В одном из магазинов Бердянска унизили фанов Путина
Оставьте свой комментарий