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Суд вынес решение о продлении меры пресечения Вышинскому

Суд вынес решение о продлении меры пресечения Вышинскому Сначала было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.

Херсонский апелляционный суд в понедельник, 6 августа, вынес решение о продлении меры пресечения руководителю РИА hronika.info/ukraina/">Новости Украины Кириллу Вышинскому в виде содержания под стражей до 8 сентября 2018 года. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В удовлетворении апелляции частично отказано", - сообщили агентству в прокуратуре Крыма и объяснили, что сначала было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.

Ранее сообщалось, что суд перенес на 6 августа слушания апелляции в связи с неявкой одного из адвокатов.

Напомним, правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена.

16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему.

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11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания Вышинского под стражей.
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 Теги: Вышинский, арест

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Сегодня, 15:59 » Автор: Богдан Процив
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